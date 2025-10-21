Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να ταξινομήσει την αιθανόλη, ένα συστατικό που χρησιμοποιείται σε πολλά αντισηπτικά χεριών, ως επικίνδυνη ουσία που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, σήμερα Τρίτη.

Μια εσωτερική σύσταση στις 10 Οκτωβρίου από μία από τις ομάδες εργασίας εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) χαρακτήρισε την αιθανόλη ως τοξική ουσία, η οποία αύξησε τον κίνδυνο καρκίνου και επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη, ανέφερε η FT, και έπρεπε να αντικατασταθεί σε προϊόντα καθαρισμού και άλλα.

Η Επιτροπή Βιοκτόνων του ECHA πρόκειται να συνεδριάσει μεταξύ 25 και 28 Νοεμβρίου.

Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι εάν η επιτροπή εμπειρογνωμόνων της «συμπεράνει ότι η αιθανόλη είναι καρκινογόνος», θα συστήσει την αντικατάστασή της, αναφέρουν η FT, προσθέτοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δήλωσε στους Financial Times ότι η αιθανόλη ενδέχεται «να εξακολουθεί να εγκρίνεται για τις προβλεπόμενες βιοκτόνες χρήσεις, εάν αυτές θεωρηθούν ασφαλείς λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα επίπεδα έκθεσης ή εάν δεν βρεθούν εναλλακτικές λύσεις», τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί καμία απόφαση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ταξινομεί τόσο την αιθανόλη όσο και την ισοπροπανόλη ως ασφαλείς για την υγιεινή των χεριών.

Πηγή: skai.gr

