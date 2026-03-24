Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων υπερεπεξεργασμένων τροφίμων (UPF) συνδέεται με μειωμένη γονιμότητα στους άνδρες, αλλά και με πιο αργή ανάπτυξη των εμβρύων στα πρώτα στάδια, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Human Reproduction».

Η κατανάλωση UPF αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για τρόφιμα υψηλής επεξεργασίας, πλούσια σε πρόσθετα σάκχαρα, αλάτι, κορεσμένα και τρανς λιπαρά, καθώς και πρόσθετα, ενώ είναι φτωχά σε φυτικές ίνες και άλλα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Σε ορισμένες χώρες υψηλού εισοδήματος αντιστοιχούν πλέον στο 50-60% της καθημερινής διατροφής.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 831 γυναίκες και 651 άνδρες που συμμετείχαν σε μακροχρόνια μελέτη παρακολούθησης των γονιών από την περίοδο πριν από τη σύλληψη έως και την παιδική ηλικία των απογόνων τους. Η διατροφή των γονέων αξιολογήθηκε με ερωτηματολόγια στις αρχές της εγκυμοσύνης, ενώ εξετάστηκαν επίσης ο χρόνος που απαιτήθηκε για τη σύλληψη και δείκτες γονιμότητας. Η μέση κατανάλωση UPF στους συμμετέχοντες ήταν το 22 και 25% της κατανάλωσης τροφίμων για γυναίκες και άνδρες, αντίστοιχα. Επιπλέον, μετρήθηκαν η απόσταση μεταξύ της κεφαλής και των γλουτών του εμβρύου, που αποτελεί ένδειξη της ανάπτυξής του, καθώς και ο όγκος του λεκιθικού ασκού, στις επτά, εννέα και έντεκα εβδομάδες κύησης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στις γυναίκες η κατανάλωση UPF δεν συνδεόταν σταθερά με τη μειωμένη γονιμότητα, αλλά σχετιζόταν με ελαφρώς μικρότερη εμβρυική ανάπτυξη και μέγεθος λεκιθικού ασκού μέχρι την έβδομη εβδομάδα κύησης. Αν και οι διαφορές αυτές ήταν μικρές, θεωρούνται σημαντικές από ερευνητικής άποψης και σε επίπεδο πληθυσμού. 'Αλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η βραδύτερη εμβρυική ανάπτυξη κατά το πρώτο τρίμηνο σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου τοκετού, χαμηλού βάρους γέννησης και καρδιακών και αγγειακών προβλημάτων στην παιδική ηλικία. Η μειωμένη ανάπτυξη του λεκιθικού ασκού σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αποβολής και πρόωρου τοκετού.

Αντίθετα, στους άνδρες η αυξημένη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων συνδέθηκε με υψηλότερο κίνδυνο υπογονιμότητας και μεγαλύτερο χρόνο μέχρι την επίτευξη εγκυμοσύνης, αλλά όχι με την πρώιμη ανάπτυξη του εμβρύου.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι μια διατροφή με χαμηλή κατανάλωση UPF είναι προτιμότερη και για τους δύο γονείς, όχι μόνο για τη δική τους υγεία, αλλά και για τις πιθανότητες σύλληψης και την υγεία του παιδιού.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν, ωστόσο, ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα και να διερευνηθούν οι βιολογικοί μηχανισμοί που ενδέχεται να εξηγούν αυτές τις συσχετίσεις.

Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:

https://academic.oup.com/humrep/article-lookup/doi/10.1093/humrep/deag023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.