Η απάντηση της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων στην κριτική για την Επεμβατική Νευροακτινολογία

«Η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων (ΕΕΑΕΝ), ως επιστημονικός φορέας με κύριο σκοπό την προαγωγή της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στη χώρα μας, αισθάνεται την υποχρέωση να τοποθετηθεί με σαφήνεια και υπευθυνότητα απέναντι στη δημόσια συζήτηση που έχει ανακύψει σχετικά με την εκπαίδευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία. Η συζήτηση αυτή, δυστυχώς, χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από μονοδιάστατες και επιστημονικά ατεκμηρίωτες προσεγγίσεις, οι οποίες δεν αντανακλούν τη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα και ενέχουν τον κίνδυνο να δημιουργήσουν εσφαλμένες εντυπώσεις σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών», σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΕΕΑΕΝ.

«Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θνησιμότητας και αναπηρίας, ενώ η αποτελεσματική αντιμετώπισή του προϋποθέτει άμεση διάγνωση, ορθή θεραπευτική απόφαση και ταχεία εφαρμογή εξειδικευμένων επεμβατικών τεχνικών, όπως η μηχανική θρομβεκτομή. Η διαχείριση των ασθενών αυτών αποτελεί κατεξοχήν πεδίο διεπιστημονικής συνεργασίας, στο οποίο συμβάλλουν ουσιαστικά διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες. Η απόπειρα περιορισμού της συμμετοχής συγκεκριμένων ειδικοτήτων σε αυτό το πεδίο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης ιατρικής και, κυρίως, δεν εξυπηρετεί το συμφέρον των ασθενών.

Η ισχύουσα υπουργική Απόφαση για την εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της Επεμβατικής Νευροακτινολογίας (ΦΕΚ Β΄ 3869/2025) αποτελεί θεσμικά ορθή και επιστημονικά τεκμηριωμένη ρύθμιση, η οποία εκδόθηκε από τον αρμόδιο Υφυπουργό Υγείας κατόπιν γνώμης της Διοικούσας Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις ιατρικές εξειδικεύσεις. Η διαδικασία αυτή είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ελληνική νομοθεσία και δεν προϋποθέτει, όπως εσφαλμένα προβάλλεται, τη σύμφωνη γνώμη επιμέρους επιστημονικών εταιρειών ή εισηγήσεων χωρίς θεσμική αρμοδιότητα», αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογραμμίζεται πως «Η θέση ότι η Νευρολογία δεν μπορεί να αποτελεί ειδικότητα εισαγωγής στην Επεμβατική Νευροακτινολογία είναι επιστημονικά ατεκμηρίωτη και δεν ανταποκρίνεται στη διεθνή πρακτική. Η Επεμβατική Νευροακτινολογία αφορά παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, που αποτελούν τον πυρήνα της Νευρολογίας, και διεθνώς οι Νευρολόγοι συμμετέχουν ενεργά και με επιτυχία στην εκπαίδευση και άσκηση επεμβατικών τεχνικών. Σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, αλλά και σε ευρωπαϊκά κράτη όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία, καθώς και σε χώρες εκτός Ευρώπης, όπως το Ισραήλ και η Αυστραλία, η συμμετοχή τους είναι καθιερωμένη, ενώ διεθνείς επιστημονικές εταιρείες αναγνωρίζουν ρητά ότι η εκπαίδευση μπορεί να προέρχεται από τη Νευρολογία, τη Νευροχειρουργική ή την Ακτινολογία, υπό την προϋπόθεση επαρκούς εξειδίκευσης. Η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση βασίζεται στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την αξιολόγηση της επάρκειας και όχι σε αποκλεισμούς που στηρίζονται αποκλειστικά στον τίτλο της αρχικής ειδικότητας».

«Οι ισχυρισμοί περί ανεπαρκούς εκπαίδευσης ή κινδύνου για τους ασθενείς δεν τεκμηριώνονται επιστημονικά και πιθανότατα υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας. Η προβλεπόμενη εκπαίδευση περιλαμβάνει ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, που καλύπτει ζητήματα απεικόνισης, ακτινοπροστασίας και επεμβατικών τεχνικών, διασφαλίζοντας την επάρκεια όλων των εκπαιδευόμενων ιατρών ανεξαρτήτως ειδικότητας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι καμία βασική ειδικότητα δεν παρέχει από μόνη της πλήρη κάλυψη όλων των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ότι η εξειδίκευση αποτελεί το κρίσιμο στάδιο που εξασφαλίζει την επάρκεια στην άσκηση της Επεμβατικής Νευροακτινολογίας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην πρόσβαση των ασθενών σε επεμβατικές θεραπείες για το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, καθώς πραγματοποιείται πολύ μικρός αριθμός μηχανικών θρομβεκτομών αναλογικά με τον σύνολο αριθμό υποψηφίων για μηχανική θρομβεκτομή ασθενών ανα έτος, ο περιορισμός του αριθμού των εκπαιδευόμενων ιατρών δεν ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά αντιθέτως περιορίζει την πρόσβαση των ασθενών σε σωτήριες παρεμβάσεις. Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με κατάλληλα εκπαιδευμένους ιατρούς αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της έκβασης των ασθενών και τη μείωση των ανισοτήτων στο σύστημα υγείας.

Η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων υποστηρίζει ένα ανοιχτό και επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης, αντιτίθεται σε προσεγγίσεις που οδηγούν σε αποκλεισμούς, ενώ θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και το συμφέρον των ασθενών. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλουν σε έναν ουσιαστικό και τεκμηριωμένο διάλογο, μακριά από παραπλανητικές ή αποσπασματικές προσεγγίσεις, με μοναδικό γνώμονα τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών με αγγειακά εγκεφαλικά νοσήματα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

