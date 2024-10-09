Ειρήνη Αγαπηδάκη: 45 εκατ. ευρώ για ενίσχυση εξοπλισμού στα Κέντρα Υγείας

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, συνεχίζει τις επισκέψεις της στα Κέντρα Υγείας της Βόρειας Ελλάδας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σήμερα, Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου, επισκέφθηκε τα Κέντρα Υγείας Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας, συνοδευόμενη από τη γενική γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Φωφώ Καλύβα, και τον υποδιοικητή της 3ης ΥΠΕ, Μιχάλη Κούπκα. Παρόντες ήταν επίσης οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος (Ημαθίας), Νεοκλής Κρητικός (Λακωνίας) και Διονύσιος Ακτύπης (Ζακύνθου).

«Κάνουμε την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια να αποκτήσει η χώρα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης, παντρεύοντας την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τη δημόσια υγεία. Με την ενοποίηση των ΤΟΜΥ, ΚΟΜΥ και το δίκτυο της τηλεϊατρικής, μέχρι το τέλος του 2025 η εικόνα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα έχει αλλάξει ριζικά», δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η αναπληρώτρια Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αξιοποίηση πόρων ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αποκλειστικά για τα Κέντρα Υγείας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η αναβάθμιση των υποδομών τους. Ήδη για το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας, έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του.

Μεταξύ άλλων, η αναπληρώτρια Υπουργός τόνισε τη σημασία της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας: «Έχουμε θέσει σε τροχιά υλοποίησης δύο μεγάλα προγράμματα εκπαίδευσης. Φιλοδοξούμε τα επόμενα δύο χρόνια, πάνω από 10.000 επαγγελματίες στην πρωτοβάθμια φροντίδα να έχουν πιστοποιημένη εκπαίδευση, προσφέροντας έτσι ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες.»

Τέλος, αναφερόμενη στο Εθνικό Πρόγραμμα πρόληψης, “ΠΡΟΛΑΜΒΆΝΩ” η Αναπληρώτρια Υπουργός παρότρυνε το ιατρικό προσωπικό να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην αμελούν τις προληπτικές τους εξετάσεις. «Έχει τεράστια σημασία η χώρα να κερδίσει χρόνια υγιούς ζωής και να μην ταυτίζουμε πλέον την υγεία με το νοσοκομείο. Θέλουμε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ως δομή και ως λειτουργία να εστιάζει στην Πρόληψη», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

