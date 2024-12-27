υνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στις φυλακές της Αγυιάς

Σε διαμαρτυρία προχώρησαν συγγενείς και φίλοι των κρατουμένων των φυλακών της Αγυιάς, έξω από το κατάστημα κράτησης, το πρωί της Παρασκευής, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνθήκες κράτησης και με σκοπό να συμπαρασταθούν στους φυλακισμένους.

Λίγες ημέρες μετά τη διήμερη στάση που πραγματοποίησαν οι κρατούμενοι την 24η και 25η Δεκεμβρίου, εντός των φυλακών, διαμαρτυρόμενοι για ανεπαρκές ιατρικό προσωπικό, έλλειψη θέρμανσης και μη τήρησης υγειονομικού κώδικα, αλλά και την απάντηση της Εξωτερικής Φρουράς και Υγειονομικών Υπαλλήλων που χαρακτήρισαν τη διαμαρτυρία ως «χειριστική ενέργεια και συκοφαντίες» η κατάσταση κλιμακώθηκε σήμερα με τη διαμαρτυρία έξω από το σωφρονιστικό κατάστημα.

Φίλοι και συγγενείς έσπευσαν να υποστηρίξουν τους κρατούμενους, μιλώντας για δυσλειτουργίες του σωφρονιστικού καταστήματος, κακές συνθήκες διαβίωσης και ελλείψεις.

«Τα τρόφιμα και τα ρούχα δεν περνούν στους κρατούμενους και επιστρέφουν πίσω, ενώ η φυλακή έχει όλα τα κατάλληλα μέσα για να τα ελέγχει. Οι συνθήκες δεν είναι καλές, το ξέρουν όλοι αυτό. Η φυλακή έχει πάνω από 700 κρατούμενους, σε κάθε κελί 5-6 άτομα κοιμούνται στο πάτωμα. Η κατάσταση είναι τραγική. Νερό δεν υπάρχει όλες τις ώρες, ούτε θέρμανση υπάρχει. Ανάβει μία ώρα το πρωί και μετά δεν ξανά ανάβει» αναφέρει άτομο το οποίο έδωσε το παρών στη διαμαρτυρία, ο οποίος ωστόσο δεν θέλησε να αποκαλύψει τα στοιχεία του».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.