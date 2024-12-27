Λογαριασμός
Θανατηφόρo τροχαίο με μετωπική στον δρόμο Λιβαδειάς- Αράχωβας: Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Επιβατικό κινούμενο με κατεύθυνση την Αράχωβα συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 73χρονος οδηγός του ΙΧ

Θανατηφόρo τροχαίο με μετωπική στον δρόμο Λιβαδειάς- Αράχωβας

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα στο 11ο χλμ της επαρχιακής οδού Λιβαδειάς Αράχωβας, λίγο πριν το τούνελ, στον Καρακόλιθο.

Επιβατικό κινούμενο με κατεύθυνση την Αράχωβα συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 73χρονος οδηγός του ΙΧ.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα περιπολικό της τροχαίας Λιβαδειάς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο παρατηρήθηκαν ουρές χιλιομέτρων από ακινητοποιημένα οχήματα μέχρις ότου καθαριστεί το οδόστρωμα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το ΤΤ Λιβαδειάς.

Πηγή: TVSTAR.GR

