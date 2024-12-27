Εστάλη 112 στην Εύβοια - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους του νομού Ευβοίας, στο οποίο μεταξύ άλλων δίνεται οδηγία για περιορισμό των μετακινήσεων. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Πολιτική Προστασία 27/12/2024 18:00. Έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι, χιονοπτώσεις) στον νομό Ευβοίας από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις απογευματινές ώρες της 28/122/2024. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας συνέστησε σε όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ενώ για την Εύβοια, που θα δεχτεί, σύμφωνα με την ΕΜΥ, το μεγαλύτερο μέρος της κακοκαιρίας, είχε πει ότι θα υπήρχε προληπτικά σήμερα το απόγευμα μήνυμα από το 112.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.