Βίντεο από την πτώση του ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από τις στιγμές που ακολούθησαν την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην τεχνητή λίμνη Αώου το μεσημέρι της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στα Γρεβενά.

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Στο βίντεο καταγράφεται ο πιλότος να βγαίνει στην επιφάνεια της θάλασσας, έχοντας απεγκλωβιστεί μόνος του από το ελικόπτερο, λίγα μόλις λεπτά μετά την πτώση του στο νερό, εν συνεχεία να βουτά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή του σκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου BELL είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων για να συνδράμει στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Γρεβενών.

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στη θέση «Αβγό», όταν το μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα ελικόπτερο κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου. Στο εναέριο μέσο επέβαιναν δύο άτομα, ένας Έλληνας χειριστής και ένας αλλοδαπός σύνδεσμος.

Παρά την πτώση, τα δύο μέλη του πληρώματος κατάφεραν να βγουν από το ελικόπτερο, να κολυμπήσουν μέχρι την ακτή και να φτάσουν με ασφάλεια στη στεριά.

Στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Δείτε τη στιγμή που πέφτει το ελικόπτερο:

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Πηγή: skai.gr

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