Τσούνης: Ζωτικός ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης στη διασφάλιση της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ

Η Αλεξανδρούπολη παίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ ήταν το μήνυμα που έστειλε την Πέμπτη ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης, ο οποίος επισκέφθηκε την πόλη με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο και αντιπροσωπεία του αμερικανικού μη κομματικού οργανισμού Business Executives for National Security (BENS) στα εξέχοντα μέλη του οποίου περιλαμβάνονται ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, ο πρώην πρόεδρος της Cisco, Τζον Π. Μόργκριτζ, και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Infor, Τσαρλς Ε. Φίλιπς.



I was pleased to accompany an impressive @BENS_org delegation to Alexandroupoli w/@ChiefHNDGS, underscoring the vital role this port plays securing NATO's southern flank, helping Greece lead the region's energy diversification & as a key gateway to the west Balkans and Black Sea. pic.twitter.com/yKuWcEAUXZ