«Πάμε Ελλάδα!»: Το μήνυμα της Αμερικανικής Πρεσβείας για τον αγώνα μπάσκετ Ελλάδας- Τουρκίας- Δείτε βίντεο

Την στήριξή της στην Εθνική ομάδα της Ελλάδας και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο εξέφρασε μέσω ενός εξαιρετικού βίντεο η αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, ενόψει του φιλικού με την Τουρκία, για την τελευταία ημέρα του τουρνουά «Ακρόπολις».

«Όλα τα βλέμματα είναι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο απόψε. Πάμε Ελλάς!», αναφερόταν στον τίτλο του βίντεο.

Δείτε το βίντεο:

All eyes are on @Giannis_An34 tonight. Let's go Greece! Πάμε Ελλάς 🇬🇷🏀 @HellenicBF #acropolistournament #Greekbasketball pic.twitter.com/BNlGITIfDi