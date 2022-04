Μετά τον ρουκετοπόλεμο της Χίου και τα χαλκούνια του Αγρινίου, γίνονται είδηση οι πασχαλινές μολότοφ στον Νέο Κόσμο, και μάλιστα στο Associated Press.

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων ανέβασε στο twitter βίντεο από την οδό Χαμοστέρνας, όπου μετά το «Χριστός Ανέστη» στην παρακείμενη εκκλησία, ξεκινά η ρίψη μολότοφ από την γέφυρα που περνά από τον δρόμο.

Το «εκρηκτικό» έθιμο κρατά εδώ και περίπου έξι χρόνια και μάλιστα η αστυνομία διακόπτει την κυκλοφορία την ώρα για να μην υπάρξουν ατυχήματα.

Το Associated Press αναφέρει: «Σε μια γειτονιά της Αθήνας, η ετήσια λειτουργία του Πάσχα τελειώνει με βόμβες και πυροτεχνήματα. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν το Πάσχα την Κυριακή».

In one neighborhood in Athens, Greece, the annual Easter service ends with firebombs and fireworks. Orthodox Christians around the world celebrate Easter on Sunday.



