Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε πτώμα άνδρα σε πάρκο Ελλάδα 15:09, 28.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το πτώμα εντόπισε νεαρή κοπέλα που πήγε στο πάρκο για να δώσει τροφή σε σκυλιά που βρίσκονται εκεί