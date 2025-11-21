Ένας 39χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις βελγικές αρχές, συνελήφθη την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το ένταλμα αφορούσε την εμπλοκή του κατηγορούμενου σε εγκληματική οργάνωση με έδρα το Βέλγιο, η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς χώρες της Ευρώπης, καθώς και στην καλλιέργεια φυτειών κάνναβης και στη λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας και επανατυποποίησης ναρκωτικών στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η σύλληψη του 39χρονου σχετίζεται με κατάσχεση container τον Σεπτέμβριο του 2024 στο λιμάνι της Αμβέρσας, το οποίο περιείχε 500 κιλά κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, απ' όπου παραγγέλθηκε η κράτησή του, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

