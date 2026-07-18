Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στη Σητεία Λασιθίου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόκαμπος Σητείας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 Ε/Π. July 18, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και δεν απειλείται ο οικισμός. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Νωρίτερα, ήχησε και το 112 στους κατοίκους του Ξερόκαμπου, ζητώντας να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Την επιχείρηση της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι σφοδροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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