Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στη Σητεία Λασιθίου.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόκαμπος Σητείας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και δεν απειλείται ο οικισμός. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Νωρίτερα, ήχησε και το 112 στους κατοίκους του Ξερόκαμπου, ζητώντας να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξερόκαμπος #Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Την επιχείρηση της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι σφοδροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.
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