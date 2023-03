Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες στη Λάρισα - Τη δικογραφία για το δυστύχημα στο Άδενδρο ζήτησε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ελλάδα 17:00, 07.03.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ποιες συμβάσεις για έργα του ΟΣΕ που δεν έγιναν στην ώρα τους, διερευνά η Οικονομική Εισαγγελία - Τρεις εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος ανέλαβαν τις έρευνες για τα έργα