Σε συνεχή αλκοτέστ υποβάλλει τους οδηγούς η Τροχαία τις ημέρες των γιορτών, με στόχο να περιοριστούν τα περιστατικά οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Χθες, παραμονή Πρωτοχρονιάς (31.12.2025) από τις 06.00 έως τις 06.00 σήμερα (1.1.2026) στην Αττική διενεργήθηκαν συνολικά 6.129 αλκοτέστ.

Από τους ελέγχους, 62 βρέθηκαν θετικοί.

Σύμφωνα με την εικόνα που περιγράφεται, τα νέα αυστηρότερα όρια κατανάλωσης αλκοόλ φαίνεται ότι λειτούργησαν αποτρεπτικά, καθώς πολλοί οδηγοί απέφυγαν να πιουν πολύ.

Πηγή: skai.gr

