Προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν ο αρχηγός και υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες σε σουίτες καζίνο.

Τα τρία υπόλοιπα μέλη αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Ο φερόμενος αρχηγός είπε σύμφωνα με πληροφορίες:

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση απάτης. Το δώστε μου λεφτά και θα δανείσω το καζίνο είναι ψέματα. Μου έδιναν λεφτά επειδή είχα ιδιαίτερη παικτικη ικανότητα λόγω μαθηματικών υπολογισμών και κέρδιζα στη ρουλέτα. Όταν κέρδιζα ήμουν ο Αλεκάκης. Όταν έχανα ήμουν αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης».

Από την πλευρά του ο υπαρχηγός τόνισε:

«Δεν έχω πάρει χρήματα από κανένα. Δεν μπορούσα να μπω άλλωστε μέσα στο καζίνο, ούτε έστησα ληστεία. Μου έχει απαγορευτεί η είσοδος λόγω ιδιαίτερης παικτικης ικανότητας καθώς συμμετείχα σε παγκόσμια τουρνουά. Κέρδιζα συνεχώς και μου απαγορεύτηκε η είσοδος».

Πηγή: skai.gr

