Λάρισα: Με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη

Συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.

Στην τελευταία συνεδρίαση την προηγούμενη Τετάρτη ολοκλήρωσαν τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους, δια των συνηγόρων τους, έξι κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων ο σταθμάρχης της βραδινής βάρδιας την 28η Φεβρουαρίου του 2023 και ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 36 άτομα πρώην και νυν στελέχη οργανισμών από όλο το φάσμα λειτουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου κατά την εφταετία 2016-2023. Για τις ενέργειες που έγιναν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας πριν την σύγκρουση των τρένων κατηγορούνται τρεις σταθμάρχες και ο προϊστάμενος επιθεώρησης.

Έντεκα στελέχη από τον ΟΣΕ, υπάλληλοι, πρώην πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και προϊστάμενοι τμημάτων κατηγορούνται για μια σειρά πράξεων και παραλήψεων που αφορούν κατά περίπτωση την μετάταξη του σταθμάρχη, την μη επιδιόρθωση βλαβών στο επίδικο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα-Νέοι Πόροι, στον μη ορισμό δεύτερου εμπειρότερου σταθμάρχη για την νυχτερινή βάρδια και στην μη επιβολή εγκυκλίου βραδυπορίας.

Από την ΕΡΓΟΣΕ κατηγορούνται 16 στελέχη, μηχανικοί, πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι, σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης 717 που αφορά την εγκατάσταση των απαραίτητων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Δύο στελέχη της Hellenic Train ο τότε διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής κατηγορούνται για παραλείψεις σχετικά με την λειτουργία του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας GSM-R στις αμαξοστοιχίες. Δυο μη πολιτικά στελέχη του υπουργείου Μεταφορών και η πρώην πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κατηγορούνται για ζητήματα που αφορούν την εποπτεία και την ασφαλή λειτουργία του σιδηρόδρομου.

Με εξαίρεση τα δύο στελέχη της Hellenic Train και μια υπάλληλο του ΟΣΕ, οι 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κακουργηματική περίπτωση της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Στην τελευταία συνεδρίαση, πρώτος τοποθετήθηκε ο συνήγορος του σταθμάρχη επισημαίνοντας το στοιχείο του δόλου και της ενσυνείδητης αμέλειας. Τόνισε πως στην περίπτωση του σταθμάρχη δεν συντρέχει η περίπτωση δόλου για την διατάραξη της συγκοινωνίας καθώς ακόμα και αν είχε αποδεχτεί τον κίνδυνο, πίστευε πως δεν θα είχε επέλθει το αποτέλεσμα καθώς μεσολαβούσαν και άλλοι παράγοντες αποτροπής του κινδύνου όπως ο μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας που είχε την δυνατότητα να ακινητοποιήσει το τρένο μόλις διαπίστωνε ότι κινούνταν στην γραμμή καθόδου αντί για τη γραμμή ανόδου. Παράλληλα επεσήμανε το καθεστώς μέσα στο οποίο εργαζόταν ο σταθμάρχης δηλαδή, μόνος του σε έναν κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό, χωρίς εμπειρία και με την απουσία συστημάτων ασφαλείας.

Ο συνήγορος του επιθεωρητή τόνισε πως ο εντολέας του αρνείται τις κατηγορίες ως «αβάσιμες, αναληθείς και ανυπόστατες» επισημαίνοντας τα έγγραφα και τις επιστολές που είχε στείλει προειδοποιώντας για τα κενά στα συστήματα ασφαλείας και την υποστελέχωση στον σιδηρόδρομο. Επίσης ανέφερε την ευθύνη του κατηγορούμενου σταθμάρχη της απογευματινής βάρδιας ο οποίος έφυγε νωρίτερα από το πόστο του και δεν βοήθησε τον σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας στη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Να σημειωθεί πως ο συνήγορος του επιθεωρητή υπέβαλε αίτημα για προδικαστική ερώτηση στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το αν είναι συμβατός με το Ενωσιακό Δίκαιο ο διαχωρισμός της δικογραφίας για το ίδιο ιστορικό συμβάν καθώς η σύμβαση 717 αποτελεί επίσης αντικείμενο διερεύνησης από το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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