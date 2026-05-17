Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κατεχάκη λόγω έργων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή το πρωί της Κυριακής στη Λεωφόρο. Αλίμου – Κατεχάκη λόγω εργασιών.

Συγκεκριμένα, λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά τις ώρες 07.00 έως 10.00,θα πραγματοποιηθείπροσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα του οδικού άξονα Λεωφ. Κανελλοπούλου, Λεωφ. Αλίμου – Κατεχάκη, Λεωφ. Καρέα, οδός Ελλήνων Αξιωματικών, Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, Λεωφ. Πρωτόπαπα – Αθηνών, Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου, εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας, από το ύψος της Λεωφ. Μεσογείων έως το ύψος της οδού Αλιμούντος (όριο Λεωφ. Αργυρουπόλεως), εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμων Αθηναίων και Ηλιούπολης.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.