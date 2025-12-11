Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων σε Αθήνα και Πειραιά

Πρεμιέρα σήμερα για το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων σε Αθήνα και Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη, το εορταστικό ωράριο ξεκινά το ερχόμενο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου.

Το προτεινόμενο ωράριο για την Αθήνα

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έχει κάνει γνωστό το προτεινόμενο, ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, διευκρινίζοντας πως: «το προτεινόμενο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία»

Σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, τα καταστήματα θα είναι ανοικτά από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.

Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις Κυριακές 14 - 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.

Αναλυτικά:

Πέμπτη 11/12 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12 09:00-21:00

Σάββατο 13/12 09:00-16:00

Κυριακή 14/12 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12 09:00-16:00

Τρίτη 16/12 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12 09:00-21:00

Σάββατο 20/12 09:00-18:00

Κυριακή 21/12 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12 09:00-21:00

Τρίτη 23/12 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12 09:00-18:00

Κυριακή 28/12 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12 09:00-21:00

Τρίτη 30/12 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01 ΚΛΕΙΣΤΑ

Το προτεινόμενο ωράριο για τον Πειραιά

Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, ισχύει από σήμερα Πέμπτη έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά:

Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Παρασκευή 12/12 :9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.

Σάββατο 13/12:9.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.

Κυριακή 14/12 :11.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.

Δευτέρα 15/12 :9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 17/12 :9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Πέμπτη 18/12: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Παρασκευή 19/12: 9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.

Σάββατο 20/12: 9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.

Κυριακή 21/12: 11.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

Δευτέρα 22/12: 9.00 π.μ -9.00 μ.μ.

Τρίτη 23/12: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 24/12: 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

Πέμπτη 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑ

Παρασκευή 26/12: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12: 9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.

Κυριακή 28/12: 11.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

Δευτέρα 29/12: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τρίτη 30/12: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 31/12: 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

Πέμπτη 1/1: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2/1: ΚΛΕΙΣΤΑ

Το προτεινόμενο ωράριο για τη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) για το εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων 2025, τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13,20,27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ήτοι 24/12 και 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.

