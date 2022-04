Με τη συμμετοχή 780 προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο ξεκίνησε στις 12:00 το μεσημέρι, οι εργασίες του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με τίτλο «New Realities», το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς και θα διαρκέσει έως το Σάββατο, 9 Απριλίου.

Η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υπό την Αιγίδα της οποίας πραγματοποιείται το Φόρουμ των Δελφών, θα ανοίξει με την ομιλία της τις εργασίες του Φόρουμ. Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola θα απευθύνουν διαδικτυακό χαιρετισμό. Στην έναρξη του Φόρουμ χαιρετισμό θα απευθύνει και η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου των Δελφών.

Δείτε την ατζέντα του Φόρουμ εδώ.

Στις πολυάριθμες συζητήσεις του Φόρουμ θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και της Βουλγαρίας Kiril Petkov, ο πρόεδρος του Συμβουλίου των Υπουργών της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης Zoran Tegeltija, ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Zdravko Krivokapić, ο πρωθυπουργός του Κοσσυφοπεδίου Albin Kurti, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας, Carl Bildt και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Tony Blair.

Άλλα σημαίνοντα πρόσωπα που θα δώσουν το παρών στους Δελφούς είναι ο Valdis Dombrovskis, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επίτροπος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, οι Ευρωπαίοι Επίτροποι, Johannes Hahn, Επίτροπος Δημοσιονομικών της Ε.Ε., η Kadri Simson, Επίτροπος για την Ενέργεια, καθώς και ο Klaus Regling, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.



Στους διακεκριμένους ομιλητές συμπεριλαμβάνονται, η Tatiana Valovaya, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Mathias Cormann, Γενικός Γραμματέας του ΟΑΣΑ, ο Ulrik Vestergaard Knudsen, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, η Odile Renaud-Basso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, o Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Gabriel Makhlouf Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας, ο Κωνσταντίνος Ηροδότου, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και ο Martin Wolf, Επικεφαλής Οικονομικός Σχολιαστής των Financial Times, ο φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος, ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο δρ. Armand D'Angour καθηγητής Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, o Σωτήρης Ριζάς, Προϊστάμενος του Κέντρου Ερευνών Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού στην Ακαδημία Αθηνών.



Διαδικτυακά θα συμμετέχουν στις συζητήσεις του Φόρουμ και ο Επίτροπος Οικονομίας, Paolo Gentiloni, ο Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Janez Janša, η Υπουργός Οικονομίας & Ψηφιοποίησης της Ισπανίας, Nadia Calviño, o Υφυπουργός Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής του Ηνωμένου Βασιλείου, Kwasi Kwarteng, ο Στρατηγός David H. Petraeus, Πρόεδρος του KKR Global Institute, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, δρ. Albert Bourla και ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Jean Claude Trichet και o Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Καθηγητής στο Εργαστήριο Επιστήμης Υπολογιστών και Τεχνητής Νοημοσύνης στο MIT.



To πρόγραμμα του 7oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών θα μεταδίδεται ζωντανά σε 5 ταυτόχρονα live streams και είναι δομημένο σε 7 θεματικούς πυλώνες:

Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια

Παγκόσμια Οικονομία

Βιωσιμότητα και Κλιματική Αλλαγή

Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τεχνολογία και το Μέλλον της Ανάπτυξης

Για μια ισχυρή Ελληνική οικονομία

Άνθρωποι, Οργανώσεις και Κοινωνία

Το πρόγραμμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών διαμορφώνεται σε συνεργασία με σημαντικές δεξαμενές σκέψης και οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό όπως το Athanasios C. Laskaridis Charitable Foundation, The Graduate Institute Geneva Albert Hirschman Centre on Democracy, Atlantic Council, Braincircle, Chatham House, CEO Initiative, CFA Society Greece, diaNeosis, DIKTIO Network for Reform in Greece, European Bank for Reconstruction and Development, Economia Publishing, Hellenic Entrepreneurs Association, European Investment Bank, ΕΛΙΑΜΕΠ, ΕΝΑ institute for Alternative Policies, Endeavor Greece, ON ETERON, Europa Nostra, European Commision, European Parliament Οffice in Greece, Foundation for Global Observation and Sustainability, Ambassade de France en Grèce – Institut Francais, Global Federation of Competitiveness Councils, Hellenic Observatory, Huffington Post, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, ΙΟΒΕ, Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, Greek Digital New Agriculture New Generation, Nizamiganjavi Organization, Rutgers University, ΣΦΕΕ, Wilfried Martens Center, World Bank Group, Young Executives Shipping Forum Δύναμη Προσφοράς.



Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (www.delphiforum.gr) μπορείτε να δείτε τις ενότητες και όλες τις θεματικές συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο 4ήμερο Φόρουμ Απριλίου, καθώς και τις 780 και πλέον διακεκριμένες προσωπικότητες – επιβεβαιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

