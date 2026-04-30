Του Μάκη Συνοδινού

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, μεταμεσονύκτιες ώρες της Κυριακής (26/04) από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, 34χρονος που αποπειράθηκε να διαρρήξει αποθήκες πολυκατοικίας στην περιοχή του Κολωνού.

Ο 34χρονος δράστης μαζί με συνεργό που είχε τον ρόλο «τσιλιαδόρου», διέρρηξε την κεντρική είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή του Κολωνού και αφού απέκτησε πρόσβαση στο εσωτερικό, κατευθύνθηκε στον υπόγειο χώρο όπου βρίσκονται οι αποθήκες των ενοίκων.

Το περιστατικό ευτυχώς έγινε αντιληπτό από αστυνομικό που διαμένει στη πολυκατοικία, ο οποίος αντέδρασε άμεσα προκειμένου να αποτρέψει την ολοκλήρωση της κλοπής.

Ο δράστης όταν αντιλήφθηκε πως η αντίστροφη μέτρηση για την σύλληψη του ξεκίνησε προσπάθησε να χτυπήσει τον αστυνομικό με κατσαβίδι.

Οπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο ακολούθησε πάλη όπου τραυματίστηκε ο αστυνομικός ωστόσο κατάφερε να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει.

Ο αστυνομικός ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας ειδοποίησε τους συναδέλφους του οι οποίοι τον οδήγησαν στο τοπικό ΑΤ όπου σχηματίστηκε δικογραφία.

Δείτε αποκλειστικό βίντεο του ΣΚΑΪ από τη σύλληψη:

Πηγή: skai.gr

