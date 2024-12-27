Κανονικά το δρομολόγιο Σούδα – Πειραιάς

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο Σούδα - Πειραιάς το οποίο στη διάρκεια της ημέρας είχε απαγορευτικό λόγω καιρικών συνθηκών και ισχυρών ανέμων, σύμφωνα και με την κεντρική απόφαση απαγορευτικού για Αιγαίο και Κυκλάδες.

Αυτή την ώρα η ισχύς των ανέμων είναι 7- 8 μποφόρ, αλλά σύμφωνα με ενημέρωση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, αναμένεται η μείωση της ισχύος μποφόρ, οπότε και το δρομολόγιο θα εκτελεστεί κανονικά με ώρα αναχώρησης 21.00 με το πλοίο ΕΛΥΡΟΣ.

