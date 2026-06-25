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Θεσσαλονίκη: Τραυματισμένος ανασύρθηκε 67χρονος άνδρας από τα θεμέλια νεοανεγειρόμενης οικοδομής

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα

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Τραυματισμένος ανασύρθηκε 67χρονος άνδρας από τα θεμέλια νεοανεγειρόμενης οικοδομής, στην περιοχή του δήμου Συκεών Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:40 το πρωί, όταν ο άνδρας -υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- έπεσε από ύψος.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Αφού ανασύρθηκε, παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη οικοδομή
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