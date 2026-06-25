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Το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη παραδίδεται στην οικογένειά του ως φόρος τιμής

Το πτυχίο παρέλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς και θα το παραδώσει αύριο στους γονείς του αδικοχαμένου νέου 

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Βαγγέλης Γιακουμάκης

Σε μια συγκινητική κίνηση προχώρησε η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων απονέμοντας τιμητικά το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, 11 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Το πτυχίο παρέλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη διάρκεια λιτής τελετής που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της σχολής. 

Όπως ανέφερε με ανάρτησή του ο υπουργός, θα το παραδώσει προσωπικά στους γονείς του αδικοχαμένου φοιτητή αύριο, Παρασκευή.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Σχοινάς έκανε λόγο για «οφειλόμενο χρέος τιμής της Πολιτείας» προς τη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη, τονίζοντας τη σημασία της συμβολικής αυτής πράξης.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιωάννινα πτυχιο Μαργαρίτης Σχοινάς
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