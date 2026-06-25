Το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη παραδίδεται στην οικογένειά του ως φόρος τιμής

Σε μια συγκινητική κίνηση προχώρησε η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων απονέμοντας τιμητικά το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, 11 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Το πτυχίο παρέλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη διάρκεια λιτής τελετής που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της σχολής.

Όπως ανέφερε με ανάρτησή του ο υπουργός, θα το παραδώσει προσωπικά στους γονείς του αδικοχαμένου φοιτητή αύριο, Παρασκευή.

Με ξεχωριστή συγκίνηση παρέλαβα σήμερα το Πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Σχολή Γάλακτος Ιωαννίνων. Θα το παραδώσω στους γονείς του την Παρασκευή.



Ένα οφειλόμενο χρέος τιμής της Πολιτείας στη μνήμη του Βαγγέλη.



Η Σχολή Γάλακτος φάρος γνώσης για τους νέους κτηνοτρόφους. pic.twitter.com/fmwDv5Gz9e — Margaritis Schinas (@MargSchinas) June 24, 2026

Σε ανάρτησή του, ο κ. Σχοινάς έκανε λόγο για «οφειλόμενο χρέος τιμής της Πολιτείας» προς τη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη, τονίζοντας τη σημασία της συμβολικής αυτής πράξης.

Πηγή: skai.gr

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