«Γιατί δεν με χτυπάς τώρα;»: Το απίστευτο σκηνικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ασκληπιείο Βούλας που προκαλεί ερωτήματα

Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Ένα σοκαριστικό περιστατικό που παραπέμπει σε ενδοοικογενειακή βία εκτυλίχθηκε στην παιδιατρική κλινική στο Ασκληπιείο Βούλας, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τα αντανακλαστικά των αρχών. Όλα ξεκίνησαν όταν ένα ζευγάρι επισκέφθηκε το νοσοκομείο για τον προγραμματισμένο εμβολιασμό του παιδιού του, όμως η ένταση ανάμεσα στους γονείς πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις μπροστά στα μάτια των παρευρισκόμενων.

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε όταν ο πατέρας, σε έξαλλη κατάσταση, άρχισε να επιτίθεται φραστικά στη σύζυγό του, κατηγορώντας την με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Μπροστά στους εμβρόντητους παρευρισκόμενους, την αποκάλεσε άχρηστη, ισχυριζόμενος ότι δεν είναι ικανή ούτε το παιδί τους να κρατήσει σωστά κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης. Η λεκτική βία συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση στους διαδρόμους της κλινικής, μέχρι που η γυναίκα, ξεπερνώντας τον φόβο της, απάντησε με μια φράση που άφησε τους πάντες άφωνους. «Δεν με χτυπάς τώρα που είναι οι γιατροί μπροστά;», αναφώνησε με τρεμάμενη αλλά δυνατή φωνή, αφήνοντας σαφή υπονοούμενα για σωματική κακοποίηση που υφίσταται στο σπίτι.

Η αντίδραση του προσωπικού στο Ασκληπιείο ήταν διχασμένη, προκαλώντας ερωτήματα για το πρωτόκολλο που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Μια νοσηλεύτρια, αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα της κατάστασης, πρότεινε αμέσως να κληθεί η Άμεση Δράση για να προστατευτεί η γυναίκα και το παιδί. Ωστόσο, η απάντηση της εφημερεύουσας γιατρού ήταν αφοπλιστική και ταυτόχρονα απογοητευτική, καθώς φέρεται να δήλωσε πως δεν ήθελε να «μπλέξουν» με γραφειοκρατικές διαδικασίες και καταθέσεις εκείνη την ώρα.

Τη λύση στο αδιέξοδο επιχείρησε να δώσει μια κοινωνική λειτουργός του νοσοκομείου, η οποία παρενέβη για να ηρεμήσει τα πνεύματα και να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία της οικογένειας. Παρά την κρισιμότητα του συμβάντος, η απόφαση για την ενημέρωση των αρχών μετατέθηκε για το μέλλον. Η κοινωνική λειτουργός ενημέρωσε τη μητέρα πως θα εξετάσει το ιστορικό και το περιστατικό με προσοχή, προτού αποφασίσει τις επόμενες ημέρες αν θα ζητήσει την παρέμβαση της αστυνομίας στο σπίτι της οικογένειας.

Για ακόμα μια φορά έρχεται στην επιφάνεια το κενό που υπάρχει συχνά στην άμεση διαχείριση περιστατικών βίας κατά των γυναικών σε δημόσιους χώρους. Η απροθυμία ορισμένων να εμπλακούν σε «δύσκολες» καταστάσεις μπορεί να αποβεί μοιραία για τα θύματα που βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν δημόσια.

Πηγή: skai.gr

