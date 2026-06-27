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Έβρος: Μεγάλη κινητοποίηση με 5 εναέρια μέσα για τη φωτιά στη Νέα Βύσσα

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

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Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στη Νεα Βύσσα Έβρου για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση σήμερα (27 Ιουνίου 2026), περίπου στις 16:00.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Έβρος
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