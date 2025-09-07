Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσίας Κασσιανής της μοναχής και του Αγίου Σώζοντος μάρτυρος.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα:
- Κασσιανή, Κάσσυ, Κασιανή, Κασία, Κασσιανός, Κασιανός, Κάσσιος, Κάσιος, Κάσσος, Κάσσης
- Σώζων, Σώζος, Σώζης, Σώζη, Σωζούσα, Σώζα
Ανατολή ήλιου στις 07:00
Δύση ήλιου στις 19:45
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 46 λεπτά
Σελήνη 14.3 ημερών
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.