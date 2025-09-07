Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσίας Κασσιανής της μοναχής και του Αγίου Σώζοντος μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα:

Κασσιανή, Κάσσυ, Κασιανή, Κασία, Κασσιανός, Κασιανός, Κάσσιος, Κάσιος, Κάσσος, Κάσσης

Σώζων, Σώζος, Σώζης, Σώζη, Σωζούσα, Σώζα

Ανατολή ήλιου στις 07:00

Δύση ήλιου στις 19:45

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 46 λεπτά

Σελήνη 14.3 ημερών

