Πάτρα: Πώς ένας ντελιβεράς έσωσε τη ζωή γιαγιάς που κινδύνευε να καεί

«Από μηχανής θεός» αποδείχθηκε ο νεαρός ντιλιβεράς για ηλικιωμένη που κινδύνευε. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο νεαρός περνούσε με το μηχανάκι του από την περιοχή της Αγίας Σοφίας, όταν άκουσε μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Δίχως να χάσει χρόνο από το κινητό του τηλέφωνο κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ κλήθηκε και η ΕΛ.ΑΣ.

Άμεσα στο σπίτι της γυναίκας έφθασαν αστυνομικοί που κατάφεραν να ανοίξουν την εξώπορτα και το πρώτο που αντίκρυσαν ήταν την ηλικιωμένη πεσμένη στο πάτωμα μέσα στα αίματα.

Οπως τους εξήγησε παραπάτησε έπεσε και χτύπησε στη μύτη, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα. Ο κίνδυνος, ωστόσο, για την άτυχη γυναίκα δεν ήταν ο τραυματισμός της, αλλά το γεγονός πως πριν την πτώση της είχε ανάψει το μάτι της κουζίνας και μετά δεν μπορούσε να σηκωθεί για να το κλείσει.

Οπως έλεγαν οι αστυνομικοί εάν ο νεαρός δεν είχε αντιληφθεί τις φωνές της γιαγιάς υπήρχε κίνδυνος η κουζίνα λόγω υπερθέρμανσης να τυλιγόταν στις φλόγες με δραματικές συνέπειες για την ιδιοκτήτρια του σπιτιού.

Τελικά όλα είχαν αίσιο τέλος και η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να αντιμετωπιστεί το κάταγμα της.

