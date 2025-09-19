Λογαριασμός
Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών- Έρευνα της ΕΛΑΣ

Ο εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη τα ξημερώματα στο τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών- Σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΛΑΣ για το περιστατικό

Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Τα ξημερώματα της Παρασκευής άγνωστοι τοποθέτησαν μηχανισμό φιάλης βουτανίου με εύφλεκτο υλικό, από τον οποίο προκλήθηκε έκρηξη που προκάλεσε ζημίες στην πόρτα της τουαλέτας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο σημείο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να συλλέξει στοιχεία για τους δράστες της επίθεσης στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της πόλης.

