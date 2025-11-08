Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε την παράταση της προφυλάκισης του Νίκου Ρωμανού για ακόμη έξι μήνες, στο πλαίσιο της υπόθεσης της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους τον περασμένο Νοέμβριο. Η απόφαση αφορά και τους υπόλοιπους κατηγορουμένους της ίδιας υπόθεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Επιτροπής Αλληλεγγύης για τον Νίκο Ρωμανό, ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την αποφυλάκισή του με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, πρόταση που δεν έγινε δεκτή από το Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε τη συνέχιση της προσωρινής κράτησης.
