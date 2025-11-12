Επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια λειτουργίας του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Ωδείο Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων πολιτειακών, πολιτικών, θεσμικών φορέων, υποστηρικτών και εθελοντών. Τιμώντας τον ιδρυτή του «Χαμόγελου», Ανδρέα Γιαννόπουλο, το μικρό αγόρι που έδωσε σκληρή μάχη με τον καρκίνο μόλις στα 10 του χρόνια και οραματίστηκε την ίδρυση του, απονεμήθηκε το Βραβείο Ανδρέας Γιαννόπουλος σε προσωπικότητες που καθόρισαν την πορεία του στα 30 χρόνια του οργανισμού, έχοντας υποστηρίξει πανελλαδικά 2.348.859 παιδιά και έχοντας διαχειριστεί 5.417.310 κλήσεις στις 4 γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης που διαθέτει.

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος» στο Ωδείο Αθηνών, υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Ρίτσας Μπιζόγλη παρουσιάστηκε το έργο του οργανισμού, ενώ τιμήθηκαν πρόσωπα που στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια το «Χαμόγελο». Επίσης, μίλησαν άνθρωποι που μεγάλωσαν σε αυτό, που υποστηρίχθηκαν και πέτυχαν στην επαγγελματική και προσωπική τους πορεία. Τα δύο κορίτσια, η Ανίκ και η Μαρία-Χριστίνα μίλησαν για τα εφόδια, την αγάπη, τη φροντίδα που πήραν από τους ανθρώπους του «Χαμόγελου», την προστασία και την υποστήριξη που έχουν μέχρι και σήμερα, ως μέλη αυτής της μεγάλης οικογένειας. Παρούσα ήταν και η Βέρρα, παιδική φίλη του Ανδρέα, η οποία σήμερα εργάζεται στον Οργανισμό: «Ο Ανδρέας και ο οργανισμός, καθόρισαν την πορεία μου, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά», ανέφερε στη σύντομη ομιλία της η Βέρρα.

Μια ματιά στην πορεία μας… το ταξίδι των 30 χρόνων

συνεχίζεται! #30xroniaxamogelo pic.twitter.com/RXza2D4XFw — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) November 11, 2025

Οι δυσκολίες, οι προκλήσεις και οι δύναμη του Οργανισμού. #30xroniaxamogelo pic.twitter.com/7tkoUK36zu — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) November 11, 2025

Εμφανώς συγκινημένος, ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τα 30 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς του οργανισμού, ανέφερε: «Από τη στιγμή που άρχισα να μετράω σαν μπαμπάς, την αντίστροφη μέτρηση που κάναμε πριν από 30 χρόνια, φεύγοντας ο γιος μας από την ζωή, μετράω και την δημιουργία που έκανε, μέσω από την τελευταία σελίδα του ημερολογίου του, ένα σοφό 10χρονο παιδί. Έτσι λοιπόν μετά από 30 χρόνια έχουμε να απολογηθούμε για το τι έχει γίνει. Στηρίξαμε σχεδόν 2.400.000 παιδιά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και διαχειριστήκαμε περισσότερες από 5.400.000 κλήσεις. Είναι πολλά τα παιδιά που έχουν σωθεί και τα συναντώ στον δρόμο. Συναντάμε στο δρόμο τους γονείς τους και βλέπουμε μπροστά μας το αποτέλεσμα.»

Ο πρόεδρος του Οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος

μοιράζεται την ιστορία και το όραμα του Ανδρέα. #30xroniaxamogelo pic.twitter.com/uKPjbhCChc — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) November 11, 2025

Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης τον οποίο τίμησε ο οργανισμός με το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννοπουλος», καθώς από την πρώτη στιγμή στήριξε την επιθυμία του Ανδρέα και συνέβαλε στην υλοποίηση της: «Το χαμόγελο του Παιδιού ξεκίνησε από τον Ανδρέα. Ο Αντρέας ήταν εκείνος ο οποίος είχε την έμπνευση, ο Ανδρέας ήταν εκείνος ο οποίος βοήθησε, προγραμμάτισε την υλοποίηση και τον σχεδιασμό του συλλόγου όπου κατάφερε να κάνει κάτι το μοναδικό. Το μεγαλύτερο εθελοντικό σύλλογο στην Ελλάδα. Η ημέρα αυτή είναι πολύ σημαντική, ο μεγάλος παρών είναι ο απών, είναι ο Αντρέας, που είναι όμως εδώ ανάμεσα μας. Όλα ξεκίνησαν από ένα ετοιμοθάνατο παιδί, πριν από 30 χρόνια που λίγες ημέρες πριν πεθάνει, με τεράστιο κόπο για να κρατηθεί και να πει αυτά τα λίγα και σημαντικά λόγια, σχηματίζοντας το έμβλημα του συλλόγου, το χαμόγελο, με τα δάκτυλα του», τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης.

O Γιώργος Παπαδάκης, έδωσε φωνή στο όνειρο του Ανδρέα! Ευχαριστούμε! #30xroniaxamogel pic.twitter.com/w4Z4q4NJ9Q — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) November 11, 2025

Η παρουσιάστρια Ζήνα Κουτσελίνη παρέλαβε επίσης το «Βραβείο Ανδρέας Γιαννόπουλος» καθώς, όπως τόνισε ο Κώστας Γιαννόπουλος, στηρίζει διαχρονικά τον οργανισμό κάνοντας το όραμα του Ανδρέα πραγματικότητα. Ή κα Κουτσελίνη, με έκδηλη την συγκίνηση της μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «30 χρόνια χαμόγελου, 30 χρόνια αγκαλιάς, αγάπης του κόσμου. Στον Ανδρέα αρχικά, στον μπαμπά Κώστα στην συνέχεια και σε όλο αυτό το όραμα που έγινε πραγματικότητα και που κάθε φορά το «Χαμόγελο» ζητά έστω και το παραμικρό, συντρέχει όλος ο κόσμος για να βοηθήσει. Διότι έχει χτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη πολλά χρόνια τώρα και όσο και εάν κάποιοι προσπάθησαν αυτή την εμπιστοσύνη να την αναχαιτίσουν, το «Χαμόγελο του Παιδιού» στάθηκε αγέρωχο εκεί έτοιμο να καλπάσει κάθε φορά που κάποιοι το στεναχωρούσαν.»

Βραβεία επίσης παρέλαβαν ο γνωστός παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής Παναγιώτης Γιαννάκης, μιας και ήταν ο καλύτερος φίλος του Ανδρέα, ο νευροχειρουργός Γιώργος Σσφακιάνος που στάθηκε δίπλα στον Ανδρέα με ιδιαίτερη αγάπη και τέλος η Κλέλια Χατζηιωάννου που επί 30 χρόνια, στηρίζει τις προσπάθειες για τη διάσωση παιδιών μέσω του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Τιμούμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη για την αθόρυβη και συγκινητική στήριξή του στον Ανδρέα. Ευχαριστούμε!#30xroniaxamogelo pic.twitter.com/Y6LxAr6CGP — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) November 11, 2025

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε ένα αφιέρωμα στον Χρήστο Καμμιλάτο, στενό συνεργάτη του οργανισμού, που πριν από λίγους μήνες έφυγε από την ζωή. Ο Κώστας Γιαννόπουλος, ανακοίνωσε τη μετονομασία του Κέντρου Υπηρεσιών Υγείας του Οργανισμού προς τιμήν του. «Υπήρξε καθοριστικός στην πορεία του «Χαμόγελου». Ένας μοναδικός άνθρωπος και γιατρός, μέλος του Δ.Σ. του οργανισμού, που υπηρέτησε τα παιδιά, ένας μοναδικός γιατρός και εθελοντής που άφησε πίσω του ένα τεράστιο κενό», επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Κώστας Γιαννόπουλος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η πανελλαδική έρευνα που παρουσιάστηκε από την Ξένια Κούρτογλου ιδρύτρια και Managing Partner της εταιρίας «Focus Bari», σχετικά με το «αποτύπωμα» του οργανισμού στους πολίτες. Σύμφωνα με την κα Κούρτογλου «το 74% των Ελλήνων αξιολογεί το «Χαμόγελο του Παιδιού» ως τον πιο αξιόπιστο φορέα, ενώ 16% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν ωφεληθεί έμπρακτα από το ‘Χαμόγελο', οι ίδιοι ή κάποιος από τον περίγυρό τους. Ακόμη το 63% θα σύστηνε το ‘Χαμόγελο' σε ανθρώπους με ανάγκη, για να βρουν λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν».

Κατά την ομιλία του, στην επετειακή εκδήλωση ο πρόεδρος του οργανισμού Κώστας Γιαννόπουλος, θέλησε να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς όσους του συμπαραστάθηκαν σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρώτα στον Ανδρέα μου, που είναι δίπλα μου σε κάθε στιγμή της ζωής μου, που μου δείχνει τον δρόμο, που με καθοδηγεί με το φως του. Ένα ευχαριστώ σε όλους εσάς που στηρίζουν καθημερινά το έργο μας. σήμερα, μαζί σας ανανεώνω την υπόσχεση που έδωσα στον Ανδρέα 30 χρόνια πριν. Όσο υπάρχω, όσο υπάρχουμε, το «Χαμόγελο του Παιδιού» θα συνεχίσει πιστό στην ιδέα του».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παιδική χορωδία του Σπύρου Λάμπρου.

Η χορωδία μας γεμίζει την αίθουσα με μουσική και ελπίδα!#30xroniaxamogel pic.twitter.com/UcDdHdWHTj — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) November 11, 2025

