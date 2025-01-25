Αναστάσιος Αλβανίας: Συλλυπητήρια μηνύματα για την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου

Συλλυπητήρια για την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου της Αλβανίας, εξέφρασε ο πολιτικός κόσμος, εκπαιδευτικά ιδρύματα και Έλληνες ομογενείς της Αλβανίας.

Για «χαρισματικό ιεράρχη» και «προσωπικότητα διεθνούς κύρους προικισμένη με σοφία, σύνεση και όραμα» έκανε λόγο ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτηση που έκανε αναφορικά με την κοίμησή του τον Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιο. .

Στην ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ιεραποστολική του πορεία από την Αφρική έως την παλιγγενεσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, τον αγώνα του για την ειρήνη, τη μόρφωση, την αλληλοκατανόηση των ανθρώπων και των λαών, τα οποία, όπως ανέφερε, «συνιστούν ένα αξιοζήλευτο παράδειγμα ζωής».

Ο υπουργός εξέφρασε ιδιαίτερα προς την Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία στην Αλβανία τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και κατέληξε:

«Το έργο του μακαριστού Αναστάσιου θα μας θυμίζει πάντοτε την υποχρέωσή μας να συνεχίσουμε στον δρόμο που εκείνος χάραξε».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Πιερρακάκη έχει ως εξής:

«Η παγκόσμια Ορθοδοξία, οι Έλληνες και οι Αλβανοί πενθούν σήμερα έναν χαρισματικό Iεράρχη, μια προσωπικότητα διεθνούς κύρους προικισμένη με σοφία, σύνεση και όραμα.

Ο Αναστάσιος, με τη γαλήνια μορφή και τον μειλίχιο λόγο, έκρυβε μια τεράστια δύναμη και ένα απαράμιλλο ψυχικό σθένος. Η ιεραποστολική του πορεία από την Αφρική έως την παλιγγενεσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, ο αγώνας του για την ειρήνη, τη μόρφωση, την αλληλοκατανόηση των ανθρώπων και των λαών, συνιστούν ένα αξιοζήλευτο παράδειγμα ζωής.

Υπερβαίνοντας κάθε εμπόδιο στην Αλβανία, συγκρότησε 400 ενορίες, μόρφωσε και χειροτόνησε δεκάδες κληρικούς, μερίμνησε για την ανοικοδόμηση ναών, ίδρυσε κέντρα νεολαίας, οικοτροφεία και δομές υγείας. Διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην ακαδημαϊκή ζωή, χτίζοντας ένα ευρύ δίκτυο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από νηπιαγωγεία έως πανεπιστήμιο. Υπήρξε στήριγμα για την ελληνική μειονότητα, σημείο ενότητας και γέφυρα μεταξύ του ελληνικού και του αλβανικού λαού. Πολέμιος της μισαλλοδοξίας, του εθνικιστικού φανατισμού, ανέδειξε τη συναδέλφωση και τον σεβασμό στα δικαιώματα των ομοεθνών μας ως το κλειδί για την ασφάλεια και την ευημερία.

Πολυσήμαντος, πολύγλωσσος, κοσμοπολίτης ποιμενάρχης. Το έργο του μακαριστού Αναστάσιου θα μας θυμίζει πάντοτε την υποχρέωσή μας να συνεχίσουμε στον δρόμο που εκείνος χάραξε.

Εκφράζω ιδιαίτερα προς την Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία στην Αλβανία τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Αιωνία του η μνήμη.»

Κωστής Χατζηδάκης: Ο Αναστάσιος ήταν το ιδανικό πρότυπο ιεράρχη

«Με βαθιά οδύνη» αποχαιρετά ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Στο μήνυμά που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, ανάρτησε

Με μία κοινή τους φωτογραφία από τη συνάντηση που είχαν στον Ναό της Αναστάσεως, στα Τίρανα, και «βαθιά οδύνη» αποχαιρετά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης τον τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο.

Συγκεκριμένα ο κ. Χατζηδάκης αναφέρει:

«Με βαθιά οδύνη αποχαιρετώ τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο! Όχι μόνο ως ξεχωριστό ιεράρχη της Ορθοδοξίας, αλλά κι ως άνθρωπο με τον οποίον έτυχε να γνωριζόμαστε και να επικοινωνούμε συχνά, εδώ και 30 χρόνια. Η ανιψιά του άλλωστε, η Ανθή, είναι στενή μου συνεργάτις από το 1992. Δεν αποκαλύπτω ίσως κάτι, αν πω κι εγώ από την πλευρά μου ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος πορεύτηκε στη ζωή, έχοντας πάντα στο επίκεντρο της δράσης του την έννοια της αγάπης και της κοινωνικής προσφοράς. Ο υποδειγματικός τρόπος με τον οποίο ηγήθηκε της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κατάφερε εκεί, μέσα από πολλές δυσκολίες, να δημιουργήσει μια μεγάλη χριστιανική κοινότητα, από το μηδέν. Και το έργο του να τύχει αναγνώρισης από όλες τις πλευρές.

Επειδή όμως έτυχε να τον γνωρίσω κάπως περισσότερο από άλλους, θέλω να προσθέσω δύο λόγια και για την ανθρώπινη του διάσταση. Ο Αναστάσιος δεν ήταν απλώς ένας μορφωμένος και καλλιεργημένος ιεράρχης, πράγμα που φαινόταν άλλωστε ξεκάθαρα σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε βαθιά ενστερνιστεί το μήνυμα του Χριστιανισμού και προσπαθούσε να το κάνει κάθε μέρα πραγματικότητα με τη στάση της ζωής του, την αγάπη του και την προσφορά του. Ήταν αυτός που σε κάθε συζήτηση σε έκανε να αισθάνεσαι την αποστολή της ευθύνης, της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο που έχουμε όλοι μας. Κάθε συνάντηση μαζί του ήταν ένα μάθημα ζωής για μένα.

Ο Αναστάσιος ήταν το ιδανικό πρότυπο ιεράρχη, καθώς συνδύαζε την καλλιέργεια, τη χριστιανική δράση και το υψηλό ηθικό ανάστημα. Η απώλειά του είναι μια μεγάλη απώλεια για τη Χριστιανοσύνη και τον Ελληνισμό. Και σίγουρα μια πολύ μεγάλη απώλεια για όλους εμάς που τον γνωρίζαμε περισσότερο! Και που με ένα λυγμό τον αποχαιρετούμε! »

Γιώργος Γεραπετρίτης: Η Ελληνική Πολιτεία δεν θα λησμονήσει ποτέ την προσφορά του Αναστάσιου

Με «βαθύτατη θλίψη» αποχαιρετά ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας, Αναστάσιο, κάνοντας λόγο για «μία από τις πιο φωτεινές και σεβάσμιες προσωπικότητες της Ορθόδοξης Εκκλησίας»

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρει:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας, Αναστασίου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας ήταν ένας λαμπρός πνευματικός ηγέτης, ένας διανοούμενος Ιεράρχης, μία από τις πιο φωτεινές και σεβάσμιες προσωπικότητες της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ανέπτυξε ένα πλούσιο ιεραποστολικό και ακαδημαϊκό έργο και διακρίθηκε για την ευρύτητα των αντιλήψεών του με τεράστια συμβολή στον διαθρησκειακό διάλογο και με πρωτοβουλίες που στόχευαν στην ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών και των λαών.

Ως Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, επί 33 χρόνια, διετέλεσε, παρά τις δυσκολίες, ένα αξιοθαύμαστο, ανιδιοτελές εκκλησιαστικό και κοινωνικό έργο και ανέπτυξε πολυσχιδή ποιμαντική δράση.

Η Ελληνική Πολιτεία δεν θα λησμονήσει ποτέ την προσφορά του.

Αιωνία του η μνήμη.»

Δένδιας: Βαθύτατη θλίψη για την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Αναστάσιου

Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την εκδημία ενός από τους πλέον φωτισμένους Ιεράρχες της Ορθοδοξίας, του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Αναστάσιου.

Αυτό τόνισε με ανάρτησή στο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την εκδημία ενός από τους πλέον φωτισμένους Ιεράρχες της Ορθοδοξίας, του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Αναστάσιου.



Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος υπήρξε χαρισματική προσωπικότητα οικουμενικής εμβέλειας. Το ιεραποστολικό και… — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 25, 2025

«Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος», υπογράμμισε, «υπήρξε χαρισματική προσωπικότητα οικουμενικής εμβέλειας. Το ιεραποστολικό και φιλανθρωπικό του έργο στην Αφρική και η αναγέννηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αλβανία, αποτελούν παραδείγματα προσφοράς στον συνάνθρωπο».

«Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στον Ιερό Κλήρο και στο χριστιανικό ποίμνιο της Αλβανίας, όπως και στους οικείους του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Να είναι η μνήμη του αιώνια» κατέληξε στην ανάρτησή του ο κ. Δένδιας.

Άδωνις Γεωργιάδης : Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στο ποίμνιο του, που από σήμερα σίγουρα αισθάνονται ορφανοί από πατέρα

« Ο μακαριστός πλέον Αναστάσιος Αλβανίας ήταν μία πραγματικά μεγάλη μορφή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Ειλικρινή Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στο ποίμνιο του, που από σήμερα σίγουρα αισθάνονται ορφανοί από πατέρα», ανέφερε στο "Χ" ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο μακαριστός πλέον Αναστάσιος Αλβανίας ήταν μία πραγματικά μεγάλη μορφή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Ειλικρινή Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στο ποίμνιο του, που από σήμερα σίγουρα αισθάνονται ορφανοί από πατέρα. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 25, 2025

Λίνα Μενδώνη: Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος ήταν μια οικουμενική μορφή

«Με μεγάλη θλίψη, όπως εκατομμύρια άνθρωποι, πληροφορήθηκα την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, μιας από τις μεγαλύτερες μορφές του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Και συνέχισε: «Για την πορεία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, τα λόγια είναι πολύ φτωχά. Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος συνδύασε, σε όλη του την πορεία, ως θεολόγος και ιεράρχης, ως ιεροκήρυκας και ως ιεραπόστολος, την εμπνευσμένη ποιμαντορία με την πολυσχιδή φιλανθρωπική μέριμνα. Το τεκμαίρει το κοινωνικό έργο που θεμελίωσε και κληροδοτεί σε όλη την πολύχρονη ιεραποστολική του δράση και, κυρίως, στην Εκκλησία της Αλβανίας, την οποία ανέστησε και ανέδειξε σε θεσμό που συνέβαλε καθοριστικά στην ανόρθωση, υλική και πνευματική, της χώρας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος ήταν μια οικουμενική μορφή, που δεν ανήκε μόνο στον Χριστιανισμό και την Ορθοδοξία, αλλά στην ανθρωπότητα. Μια προσιτή, αλλά στιβαρή φωνή καταλλαγής και αγάπης, ένας άνθρωπος που πρέσβευε την αλληλοκατανόηση, την ειρηνική συμβίωση ανθρώπων με διαφορετικές καταβολές και πεποιθήσεις, την καταπολέμηση των ανισοτήτων, τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έβλεπε μόνον πιστούς, αλλά «βαρυκαρδίους υιούς ανθρώπων», τους οποίους υπηρέτησε με ταπεινοφροσύνη, ανυστεροβουλία και ακατάβλητη ενεργητικότητα.

Στην πολύχρονη γνωριμία μας, είχα την ευκαιρία να θαυμάσω όχι μόνον τη βαθιά θεολογική του παιδεία και την πολύπλευρη καλλιέργειά του, αλλά κυρίως την αφειδώλευτη γενναιοδωρία του, την απλότητα και την ταπεινοφροσύνη του. Να επωφεληθώ από την τεράστια πείρα του και τις συμβουλές του. Κυρίως, όμως, να σταθώ με άφατο σεβασμό μπροστά σε ένα έργο ζωής που θα συνεχίσει να καρποφορεί, τόσο αυτοτελώς, χάρη στους θεσμούς που δημιούργησε, όσο και ως ανέσπερο παράδειγμά του, προς μίμηση.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας εκοιμήθη σε μια στιγμή που η επιβλητική, αλλά και τόσο σεβάσμια και προσιτή, μορφή του και ο μετριοπαθής και παραμυθητικός λόγος του μας ήταν απολύτως αναγκαία. Μας παρηγορεί, ωστόσο, η σκέψη ότι αναλώθηκε, καθ' όλον τον εγκόσμιο βίο του, στην υπηρεσία των συνανθρώπων του, καταλείποντας μια τεράστια κληρονομιά που θα συνεχίσει να μας εμπνέει και να μας καθοδηγεί».

Σταύρος Καλαφάτης για τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο: Το πολύτιμο έργο του αποτελεί πνευματικό φάρο για την Εκκλησία

«Με βαθιά οδύνη αποχαιρετούμε έναν μεγάλο Ιεράρχη, έναν σπουδαίο Έλληνα. Για περισσότερο από μισόν αιώνα Αρχιερωσύνης, ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος διακρίθηκε για το ποιμαντικό, το ιεραποστολικό και φιλανθρωπικό του έργο» επισημαίνει στη συλλυπητήρια δήλωσή του ο Γ.Γ. της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης, Σταύρος Καλαφάτης για τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο.

Ο κ. Καλαφάτης αναφέρει επίσης: «Συνέβαλε αποφασιστικά στην αναγέννηση της Ορθόδοξης Εξωτερικής Ιεραποστολής στην Αφρική και εργάσθηκε άοκνα για την ανασυγκρότηση της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το πολύτιμο έργο του αποτελεί πνευματικό φάρο για την Εκκλησία και παράδειγμα για τις νεότερες γενιές. Ας είναι αιωνία του η μνήμη».

ΣΥΡΙΖΑ για Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο: Υπήρξε μια σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα διεθνούς κύρους

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για την εκδημία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο μακαριστός Αναστάσιος υπήρξε μια σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα διεθνούς κύρους, σταθερός υπερασπιστής της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόσωπο υψηλής μόρφωσης και με αποδεδειγμένες δημοκρατικές ευαισθησίες.

Ανασύστησε την Ορθόδοξη εκκλησία στην Αλβανία, εργάστηκε άοκνα για την ελληνική μειονότητα αλλά και όλους τους Ορθόδοξους στη χώρα του, άφησε πίσω του τεράστιο ιεραποστολικό έργο στην Αφρική καθώς και ένα ανεκτίμητο συγγραφικό και πνευματικό έργο που θα τροφοδοτεί για πολλά χρόνια γόνιμες συζητήσεις.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και στους οικείους του μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Ελπίζουμε το παράδειγμα του να αποτελέσει φωτεινό φάρο για όσους τον διαδεχθούν».

Α. Σαμαράς: Φωτεινός φάρος της Ορθοδοξίας ο Αναστάσιος

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του εξήρε το έργο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου στην Αλβανία, και τον χαρακτήρισε «φωτεινό φάρο της οικουμενικής ορθοδοξίας».

Στη δήλωση του ανέφερε συγκεκριμένα:

«Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος υπήρξε μία χαρισματική προσωπικότητα, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Λόγιος, πολυγραφότατος, Πανεπιστημιακός Καθηγητής με ειδίκευση στη Θρησκειολογία, προσέφερε τεράστιο ιεραποστολικό έργο πρώτα στην Αφρική και στη συνέχεια στην Αλβανία.

Ως Αρχιεπίσκοπος της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας επιτέλεσε ένα θαυμαστό έργο πνευμτικής οικοδομής. Αναστήλωσε κυριολεκτικά την Ορθόδοξη Εκκλησία μετά από τη λαίλαπα των καταπιεστικών αθεϊστικών καθεστώτων του Χότζα και του Αλία. Βοήθησε την αλβανική κοινωνία στο σύνολό της και ιδιαιτέρως την Ελληνική Εθνική Μειονότητα, η οποία είχε υποστεί αμείλικτους διωγμούς από το κομμουνιστκό καθεστώς. Χειροτόνησε ιερείς, ανήγειρε Ναούς, διαφύλαξε τα ιερά λείψανα και τη διδασκαλία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Ξεκίνησε από το μηδέν και παρέδωσε μία οργανωμένη Εκκλησία με λατρευτική ζωή, εκπαιδευτική δραστηριότητα, κοινωνικό έργο.

Γλυκύς και ήπιος ως άνθρωπος ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος ακτινοβολούσε πνευματικότητα, τόσο απαραίτητη για την εποχή μας. Είχα την ευλογία να τον γνωρίσω προσωπικά και να συνεργασθώ μαζί του από το 1991, για την ανάδειξη της Ελληνορθόδοξης κληρονομιάς σην Αλβανία, για την προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Μειονότητας και για την εδραίωση της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών στα Βαλκάνια. Τον ευγνωμονώ, διότι με τίμησε με τη φιλία του.

Ο Αναστάσιος υπήρξε φωτεινός Φάρος της Οικουμενικής Ορθοδοξίας και του Ελληνικού Πνεύματος. Αιωνία η μνήμη του!»

Προκόπης Παυλόπουλος για εκδημία Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου: Υπήρξε κορυφαίος, προεχόντως ως αυθεντικός, ταγός της Ορθοδοξίας

«Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος υπήρξε κορυφαίος, προεχόντως ως αυθεντικός, ταγός της Ορθοδοξίας», δήλωσε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος και προσέθεσε:

«Στο σεπτό πρόσωπό του αποκτά όλο της το νόημα η ευχή της Νεκρώσιμης Ακολουθίας: "Εν σκηναίς δικαίων τάξαι, εν κόλποις Αβραάμ αναπαύσαι, και μετά Αγίων συναριθμήσαι"».

Γ. Κώτσηρας: Η εκδημία του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου στερεί την Ορθόδοξη Εκκλησία, τον Ελληνισμό και την Ομογένεια από έναν πνευματικό ηγέτη διεθνούς εμβέλειας

Την οδύνη του για την απώλεια του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας, Αναστασίου, εκφράζει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό και τις θρησκευτικές υποθέσεις, Γιώργος Κώτσηρας.

«Ο θάνατος του Μακαριστού Ιεράρχη στερεί την Ορθόδοξη Εκκλησία, τον Ελληνισμό αλλά και ολόκληρη την Οικουμένη από έναν πνευματικό ηγέτη διεθνούς εμβέλειας, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στον Θεό και στην ανιδιοτελή προσφορά στον συνάνθρωπο», αναφέρει ο κ. Κώτσηρας, υπογραμμίζοντας το σπουδαίο και πολυσχιδές έργο του εκδημήσαντος.

«Προσηλωμένος στο καθήκον και στο πνεύμα του Ευαγγελίου, ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος ανέπτυξε ιδιαίτερα αξιέπαινη ποιμαντική και μεγάλη φιλανθρωπική δράση υλοποιώντας, όπου και εάν υπηρέτησε, πολύπλευρο κοινωνικό, ιεραποστολικό και εκπαιδευτικό έργο. Ο ρόλος του ήταν καθοριστικός στην εκ βάθρων ανασυγκρότηση της Oρθόδοξης Aυτοκέφαλης Eκκλησίας της Aλβανίας, το ποίμνιο της οποίας υπηρέτησε για 33 συναπτά έτη, μεριμνώντας για την αναδιοργάνωσή της Εκκλησίας, στηρίζοντας την Ομογένεια και αφήνοντας πίσω του σπουδαίο και αξιέπαινο έργο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Εξωτερικών.

«Συγγραφέας, ακαδημαϊκός και διανοούμενος, ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος εργάστηκε άοκνα για την προώθηση της ειρήνης, του διαθρησκειακού διαλόγου και της αρμονικής συνύπαρξης διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων. Αιωνία του η μνήμη», καταλήγει ο κ. Κώτσηρας στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την απώλεια του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας, Αναστασίου.

«ΟΜΟΝΟΙΑ» για τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο: «Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή μέσα από το παράδειγμά του»

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο και το Γενικό Συμβούλιο της ΔΕΕΕΜ-ΟΜΟΝΟΙΑ.

Κάνει λόγο για «μια σπάνια προσωπικότητα που αφιέρωσε τη ζωή του στην πίστη, την αγάπη και τη διακονία του ανθρώπου. Με το έργο του, έγινε σύμβολο ειρήνης, ταπεινότητας και αφοσίωσης, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην Εκκλησία και την κοινωνία. Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή μέσα από το παράδειγμά του και το αληθινό πνεύμα χριστιανικής αγάπης που ενέπνεε.

"Είτε ζώμεν είτε αποθνήσκομεν του Κυρίου εσμέν".

Αιωνία του η μνήμη!».

Κωνσταντίνος Τασούλας για Αναστάσιο Αλβανίας: Η έμπνευση από τη ζωή και το παράδειγμά του θα συνεχίσει το πολύτιμο και ακάματο έργο του, που τόσο χαρισματικά δικαίωσε το πέρασμά του από τη ζωή

«Με αισθήματα βαθειάς θλίψης και συγκίνησης ακούσαμε την είδηση της εκδημίας του Αναστασίου. Μεστός ημερών, αλλά ακόμη πιο μεστός προσφοράς εκοιμήθη σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος.

Η ακοίμητη όμως έγνοια του για την ιεραποστολική, την ποιμαντική, την θεολογική, την συγγραφική, την κοινωνική, την αρχιερατική διακονία και προσφορά του θα μας θυμίζει πάντα το μειλίχιο αναστηλωτή της Ορθόδοξης εκκλησίας στην Αλβανία και τον παραδειγματικό εμψυχωτή ευρύτερα, πολύ ευρύτερα, της Ορθόδοξης πίστης και του κηρύγματος της της αγάπης.

Και τώρα καθώς ο ίδιος συγκαταλέγεται μετά δικαίων η έμπνευση από τη ζωή και το παράδειγμά του θα συνεχίσει το πολύτιμο και ακάματο έργο του, που τόσο χαρισματικά δικαίωσε το πέρασμά του από τη ζωή».

Νικήτας Κακλαμάνης: Από σήμερα, η Εκκλησία είναι πιο φτωχή, χωρίς έναν από τους μεγάλους Ηγέτες της.

Για μία από τις δυσκολότερες ημέρες για την Ορθοδοξία, τον Χριστιανισμό και τον Ελληνισμό» κάνει λόγο ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με αφορμή την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Αναστασίου:

Συγκεκριμένα, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε:

«Σήμερα είναι μία από τις δυσκολότερες μέρες για την Ορθοδοξία, τον Χριστιανισμό και τον Ελληνισμό.

Ένας μεγάλος Ποιμένας, ένας σπουδαίος Άνθρωπος, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος, ο αναστηλωτής και ανακαινιστής της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας, εκοιμήθη.

Από σήμερα, η Εκκλησία είναι πιο φτωχή, χωρίς έναν από τους μεγάλους Ηγέτες της. Θα είναι όμως πιο πλούσια από το σπουδαίο ιεραποστολικό, κοινωνικό και συγγραφικό έργο, που άφησε ως παρακαταθήκη και έτυχε καθολικής αναγνώρισης, αφού ποτέ ο ίδιος δεν ξεχώρισε κανέναν και πρόσφερε τα πάντα ως απεσταλμένος του Θεού.

Αυτός ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος, μία προσωπικότητα διεθνούς κύρους και απύθμενου σεβασμού, η οποία ενέπνεε το πιο δυνατό και αγνό συνάμα συναίσθημα του ανθρώπου. Την Αγάπη.

Η Ορθοδοξία και ο Χριστιανισμός δεν πρέπει να θρηνούν απόψε, διότι τούτος ο φωτισμένος Ποιμένας θα είναι πάντα ζωντανός στις μνήμες και στις καρδιές μας. Και από εκεί ψηλά πια, σίγουρα θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί προς το φως του Καλού, του Ηθικού και του Χρήσιμου στους συνανθρώπους μας.

Αιωνία αυτού η μνήμη»

Ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ για την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου

Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την Ορθόδοξο Εκκλησία της Αλβανίας και τον Χριστιανικό, και όχι μόνο, κόσμο για την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου.

Όπως αναφέρεται, ο Ορθόδοξος Ιεράρχης, Επίτιμος Διδάκτορας του ΑΠΘ, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Αντεπιστέλλων Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, εικονοποιούσε ένα φωτεινό παράδειγμα θρησκευτικού ηγέτη, πνευματικού ποιμένα αλλά και πανεπιστημιακού δασκάλου και αγωνιστή που αναγνωρίστηκε διεθνώς και έγινε καθολικά αποδεκτός για την πολύπτυχη προσφορά του στον συνάνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο. Ενστερνίστηκε και ανέδειξε το μήνυμα του Χριστιανισμού έχοντας πάντα στο επίκεντρο της δράσης του την έννοια της αγάπης, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην πορεία των ετών τίμησε και τιμήθηκε από τον Άγιο Αλβανίας αναγορεύοντάς τον σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας και απονέμοντάς του τον «Χρυσούν Αριστοτέλη», την ανώτατη διάκριση του ιδρύματος. Ο βίος και το παράδειγμά του θα αποτελούν πηγή έμπνευσης και μίμησης ες αεί.

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αλβανία: «Η ζωή του υπήρξε λαμπρό και έμπρακτο παράδειγμα της χριστιανικής αγάπης και της προσφοράς στον συνάνθρωπο»

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αλβανία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιου.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Η ζωή του υπήρξε λαμπρό και έμπρακτο παράδειγμα της χριστιανικής αγάπης και της προσφοράς στον συνάνθρωπο. Ήταν ο εκ βάθρων θεμελιωτής της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης εκκλησίας της Αλβανίας, ο ανιδιοτελής ηγέτης, ο ευγενής συνομιλητής, ο φωτεινός πανεπιστημιακός Δάσκαλος.

Συμπάσχουμε και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στο Ορθόδοξο πλήρωμα της Αλβανίας, Έλληνες ομογενείς και Αλβανούς, καθώς και σε ολόκληρο τον αλβανικό λαό για την απώλεια ενός μεγάλου ιεράρχη.

Αιωνία του η μνήμη!»

