Βοσκός εντοπίστηκε νεκρός στην Αιτωλοακαρνανία Ελλάδα 10:30, 22.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο 40χρονος εντοπίστηκε νεκρός από τον αδελφό του, ενώ νωρίτερα είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του