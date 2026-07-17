Συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων δύο ημεδαποί ηλικίας 24 και 59 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα.

Η σύλληψη έγινε χθες, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς, οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία και σε αποθηκευτικό χώρο των συγκεκριμένων προσώπων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Δύο κυνηγετικά όπλα για τα οποία δεν τηρούνταν οι όροι ασφαλούς κατοχής και φύλαξης, 1 σκοπευτικό πιστόλι με δύο γεμιστήρες, 40 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 1 κάλυκας και 1 κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως σε ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Επίσης στο νόμο Λασιθίου έγινε σύλληψη 5 αλλοδαπών για ληστεία, χθες μεταμεσονύχτιες ώρες και συγκεκριμένα σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας. Πρόκειται για πέντε άτομα ηλικίας από 27 έως 34 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος 25χρονου ομοεθνή τους.

Χθες το βράδυ σε περιοχή του Δήμου, οι πέντε αλλοδαποί προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον 25χρονο και του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ. Άμεσα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας αναζητήθηκαν, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σε ανακριτή και εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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