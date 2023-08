ΑΑΔΕ: «Χτύπημα» 48 εκατ. ευρώ σε κύκλωμα εικονικών τιμολογίων Ελλάδα 15:57, 17.08.2023 linkedin

Πρόκειται για κύκλωμα, που διακίνησε, το 2019 και το 2020, συνολικά 5.271 εικονικά τιμολόγια, η συνολική καθαρή αξία των οποίων υπερβαίνει τα 48 εκατ. ευρώ