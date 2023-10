Delta Restaurant: Και για το 2023 το μοναδικό εστιατόριο στην Ελλάδα με 2 αστέρια MICHELIN & 1 MICHELIN Green Star for Sustainable Gastronomy

Συμπληρώνοντας δύο χρόνια και τρεις μήνες λειτουργίας, τo Delta Restaurant διατηρεί και για το 2023 τα δύο αστέρια ΜICHELIN Guide Athens και ένα MICHELIN Green Star for Sustainable Gastronomy

To Delta Restaurant, συμπληρώνοντας δύο χρόνια και τρεις μήνες λειτουργίας, διατηρεί και για το 2023 τα δύο αστέρια ΜICHELIN Guide Athens και ένα MICHELIN Green Star for Sustainable Gastronomy, αποδεικνύοντας ότι ο συγκερασμός σύγχρονων τεχνικών, όπως η ζύμωση και το σκανδιναβικό preservation με τον πλούτο της μεσογειακής λεκάνης και της ελληνικής υπαίθρου, όχι μόνο το έβαλαν στο κάδρο της υψηλής γαστρονομίας, αλλά το καθιέρωσαν ως πρωτοπόρο στην ελληνική γαστρονομική σφαίρα.

Ένα εστιατόριο σύγχρονης ελληνικής κουζίνας υψηλής γαστρονομίας ξεκίνησε τη λειτουργία του από το Δειπνοσοφιστήριον στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) τον Ιούλιο του 2021. Το Delta δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) με στόχο να αποτελέσει έναν πρότυπο γαστρονομικό προορισμό αντάξιο των υψηλών προδιαγραφών του ΚΠΙΣΝ, αναδεικνύοντας συγχρόνως την ελληνική κουζίνα σε όλο τον κόσμο.

Η ιδέα για τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού εστιατορίου στο ΚΠΙΣΝ έρχεται να ολοκληρώσει το όραμα του ΙΣΝ για το ΚΠΙΣΝ, το οποίο αποτελεί έναν δημόσιο χώρο παγκόσμιας εμβέλειας αλλά και πρότυπο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας όσον αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και το αποτύπωμα στο ευρύτερο οικοσύστημα.

Με βασικό αξίωμα «καμία απώλεια – καμία σπατάλη», υιοθετείται ένα βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας του εστιατορίου που σέβεται τους πόρους της φύσης, αναδεικνύοντας, παράλληλα, στη συνείδηση του κοινού, τη σημασία της αειφορίας και στη γαστρονομία. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργασίες με μικρούς παραγωγούς από κάθε σημείο της χώρας εφοδιάζουν την κουζίνα με αυθεντικά πρωτότυπα και σπάνια υλικά, με έμφαση στα βιολογικά προϊόντα. Στον χώρο του εστιατορίου φιλοξενούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις και εργαστήρια μέσω των οποίων προάγονται έννοιες όπως βιωσιμότητα, αειφόρος ανάπτυξη, και ορθή διαχείριση φυσικών πόρων.

Με φιλοσοφία, που εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, εστιάζει στην ποιότητα, την αξιοπιστία και το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και τεχνογνωσίας, το Δειπνοσοφιστήριον επισφράγισε αυτό το εγχείρημα. Το Δειπνοσοφιστήριον υιοθέτησε με ενθουσιασμό το όραμα του ΙΣΝ και του ΚΠΙΣΝ, δημιουργώντας ένα εστιατόριο που προσελκύει τους foodies και τους gastro travellers όλου του κόσμου.

Ο Γιώργος Παπαζαχαρίας, επικεφαλής σεφ, καθοδηγεί την ομάδα R & D (Έρευνας και Ανάπτυξης), έχοντας προηγούμενη εμπειρία στο 3άστερο “Maaemo” του Όσλο και το εστιατόριο “Under” επίσης στη Νορβηγία.

Έτερος επικεφαλής σεφ έχει αναλάβει ο Θάνος Φέσκος, μέχρι πρότινος Assistant Chef στο βραβευμένο με τρία Michelin εστιατόριο “Geranium” στη Δανία. Έχει εντρυφήσει στον δυναμισμό και την πρωτοπορία της σκανδιναβικής κουζίνας ενώ παράλληλα παραμένει λάτρης της ελληνικής κουζίνας και βαθύς γνώστης της local και farm to table προσέγγισης.

Επιπροσθέτως, εντός του εστιατορίου έχει δημιουργηθεί και ένα bar concept, με την αποκλειστική συνεργασία του LINE ATHENS.

Ο σχεδιασμός του εστιατορίου έγινε από το βραβευμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Kois Associated Architects. Με τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα ως αφετηρία για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του εστιατορίου που βρίσκεται στο κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η πρόταση βρίσκεται σε άμεση αρμονία με τον σχεδιασμό του ΚΠΙΣΝ και σεβασμό προς το όραμα του Renzo Piano. Σε ένα κέντρο πολιτισμού που συμπυκνώνει βιώματα και ατμόσφαιρες, ο σχεδιασμός προσεγγίζει την ελληνικότητα μέσα από τη σύγχρονη τέχνη, τη μουσική και τη γαστρονομία. Έννοιες που υπάρχουν στο μυαλό όλων, συνειδητά ή όχι, μέσα από μνήμες αρχιτεκτονικών δομών, μέσα από ήχους, μυρωδιές, γεύσεις και ατμόσφαιρες.

Το Delta βραβεύτηκε με το Restaurant & Bar Design Award 2022 στην κατηγορία “Europe – In Another Space”, η οποία αφορά χώρους εστίασης στην Ευρώπη που βρίσκονται μέσα σε μουσεία, αεροδρόμια, μέσα μεταφοράς, οπουδήποτε εκτός από ξενοδοχεία. Πρόκειται για τον σημαντικότερο και επιδραστικότερο διαγωνισμό design για χώρους εστίασης παγκοσμίως.

MENU

Ένα αινιγματικό Haute Cuisine αφήγημα που ξεδιπλώνεται σταδιακά, μέσα από ένα μενού Πρωτεΐνης (Omnivore) γαστρονομικής μαεστρίας, που μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε να καλύψει διατροφικές επιλογές (vegetarian, vegan). Μια μοναδική εμπειρία που οδηγεί τους καλεσμένους σε ένα γαστρονομικό μονοπάτι, γεμάτο εκπλήξεις και συναισθήματα.

Το μενού περιλαμβάνει 12 πιάτα που έχει δημιουργήσει ο χαρισματικός Γιώργος Παπαζαχαρίας και επιμελείται ο ταλαντούχος Θάνος Φέσκος, με την ομάδα του. 12 στάδια, κάθε ένα από τα οποία βιώνεται ταυτόχρονα ως δημιουργική, φιλοσοφική και γαστρονομική εμπειρία. Με ένταση και τόλμη που ενθουσιάζουν. Μινιμαλιστική τελειότητα, αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών, εστίαση στους μικρούς παραγωγούς της Ελλάδας: αυτά είναι τα τρία συστατικά του μενού. Σε συνδυασμό με διεθνείς, πρωτοποριακές τεχνικές, όπως η ζύμωση (fermentation) και το σκανδιναβικό preservation, το αποτέλεσμα αλλάζει όλα όσα πιστεύαμε για τη γεύση.

Η Jana Cechova, Restaurant Manager, επιβλέπει το γαστρονομικό ταξίδι που προσφέρεται στον κάθε επισκέπτη. Με εμπειρία σε βραβευμένο με Michelin εστιατόριο, ενορχηστρώνει το σερβίρισμα, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία από το συνδυασμό των γεύσεων και της ατμόσφαιρας του εστιατορίου. Κάθε πιάτο, κάθε γεύση αποτελεί μέρος μια ιστορίας, μιας ιδέας που προκύπτει από τους τρεις κεντρικούς άξονες της φιλοσοφίας του Delta: γαστρονομία, βιωσιμότητα, πολιτισμός.

ΟΙΝΟΘΗΚΗ

Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι στις διεθνείς ποικιλίες, με εκατοντάδες ετικέτες που καλύπτουν όλο το φάσμα του νέου και του παλιού οινικού κόσμου και της οινοποίησης, από κάθε γωνιά της γης. Εμβληματικά οινοποιεία, μυθικά terroirs, σπάνιες ποικιλίες, αποκλειστικές εισαγωγές, κελάρια παλαίωσης και δύο wine rooms για μια private μυσταγωγική εμπειρία.

Ο Τηλέμαχος Παπανδρέας, κορυφαίος και βραβευμένος sommelier, επιμελείται μια ολοκληρωμένη λίστα που οδηγεί το γαστρονομικό συνταίριασμα στο ζενίθ της απόλαυσης. «Με σκοπό να πετύχουμε το σωστό wine pairing, δουλεύουμε στενά με τους chef μας τόσο όσο προς τα συστατικά όσο και ως προς τον τρόπο μαγειρέματος. Αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία για να βρίσκει κανείς το σωστό κρασί για το κάθε πιάτο» αποσαφηνίζει ο Τηλέμαχος Παπανδρέας.

Με περίπου 650 διαφορετικές ετικέτες στον σύνολο και διαρκείς προσθήκες από τον ελληνικό και διεθνή αμπελώνα, η minimal ατμόσφαιρα αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον εντός αστικού ιστού για τους λάτρεις του κρασιού.

BAR

Με όραμα τη βιωσιμότητα ο Βασίλης Κυρίτσης, ο Νίκος Μπάκουλης και ο Δημήτρης Νταφόπουλος δημιούργησαν το βραβευμένο bar LINE ATHENS.

Στον θεσμό Tales of the Cocktails 2023 βραβεύτηκαν ως BEST NEW INTERNATIONAL OPENING BAR. Στα World’s 50 Best Bars για το 2023 βραβεύτηκαν με σειρά 12 από τα 50 καλύτερα μπαρ παγκοσμίως, αλλά και Best New Opening. To Delta και το Line Athens ένωσαν τις δυνάμεις τους για τους εκλεκτούς επισκέπτες του εστιατορίου με κεντρική ιδέα το Zero Waste.

Το cocktail menu του Line Athens είναι εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία του menu Delta και κινείται σε τρεις πυλώνες: seasonal (εμπνευσμένα cocktails με εποχική πρώτη ύλη), waste (cocktails με επαναχρησιμοποιούμενα υλικά που περισσεύουν από την παραγωγή του food menu) και pairing (cocktails με κοινό υλικό που ταιριάζουν γευστικά με το food menu).

Το γλυπτό μπαρ του Delta Restaurant, θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες μπάρες του πλανήτη. Εδραιώνει το αίσθημα της οικειότητας και της ευφορίας και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 12 καθήμενους. Το bar lounge με τους άνετους καναπέδες και τον minimal φωτισμό μπορεί να φιλοξενήσει έως 50 άτομα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ARTWORKS

Ως πλατφόρμα προβολής, σύγχρονων εικαστικών, το Delta συνεργάζεται με την ARTWORKS, αναδεικνύοντας έργα τα οποία, εναλλάσσονται ανά χρονιά και έρχονται να προστεθούν στον χώρο οργανικά ως μέρος του τοπίου. Ακολουθώντας την ιδέα της αειφορίας μάς προκαλούν να σκεφτούμε την τέχνη ως μέρος ενός πολυποίκιλου οικοσυστήματος με αλληλεξαρτώμενους παράγοντες. Τα έργα ανιχνεύουν τη σχέση φυσικού και ψηφιακού περιβάλλοντος, γνώσης και συναισθήματος, την έννοια της σωματικότητας σε διάλογο με την αρχιτεκτονική και το τοπίο. Εντάσσουν μυθολογικές αναφορές στους σύγχρονους προβληματισμούς και συνδέουν οπτικές απτικές πληροφορίες.

Οι καλλιτέχνες που παρουσιάζουν φέτος τα έργα τους έχουν βραβευτεί από το Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) της ARTWORKS χάρη στην ιδρυτική δωρεά του ΙΣΝ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.