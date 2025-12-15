Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, κινούμενη σε περιορισμένο εύρος διακύμανσης πέριξ των 2.100 μονάδων. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Eurobank, της Coca Cola HBC και της Τιτάν.
O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.107,43 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,15%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.108,49 μονάδες (+0,20%) και κατώτερη τιμή στις 2.095,91 μονάδες (-0,39%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 200,09 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.480.791 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,27%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+4,60%), της Τιτάν (+1,85%) και της Coca Cola HBC (+1,04%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,16%), της Εθνικής (-1,85%) και της Motor Oil (-1,55%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.567.853 και 8.042.315 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 30,64 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 27,55 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 47 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (+5,25%) και Eurobank (+4,60%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-4,35%) και CPI (-3,82%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
- AKTOR: 9,3700 -0,85%
- ΚΥΠΡΟΥ: 7,9400 -0,50%
- METLEN: 41,9800 -0,33%
- OPTIMA: 7,8900 +0,25%
- ΤΙΤΑΝ: 46,7500 +1,85%
- ALPHA BANK: 3,4400 +0,03%
- AEGEAN AIRLINES: 14,1000 +0,43%
- VIOHALCO: 11,7600 -0,17%
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,2000 +0,24%
- ΔΑΑ: 10,3900 αμετάβλητη
- ΔΕΗ: 17,9000 +0,56%
- COCA COLA HBC: 42,6000 +1,04%
- ΕΛΠΕ: 8,4200 -0,12%
- ELVALHALCOR: 3,8000 +0,13%
- ΕΘΝΙΚΗ: 13,2900 -1,85%
- ΕΥΔΑΠ: 7,7700 +0,26%
- EUROBANK: 3,6400 +4,60%
- LAMDA DEVELOPMENT: 7,0900 -0,56%
- MOTOR OIL: 30,5000 -1,55%
- JUMBO: 27,4600 +0,07%
- ΟΛΠ: 40,7000 -0,73%
- ΟΠΑΠ: 18,5900 +0,49%
- ΟΤΕ: 17,0600 -0,70%
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0640 -2,16%
- ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,2600 αμετάβλητη
