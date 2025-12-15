Άμεση αύξηση κατά 15% στο μεταφορικό κόστος έφεραν ήδη οι αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Αυτό επισήμανε σε συνάντησή τους με τους δημοσιογράφους το μεσημέρι της Δευτέρας ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μάριος Παπαδόπουλος. «Άμεσα την πίεση στην αγορά δέχονται και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη λιανική», είπε.
