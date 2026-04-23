Του απεσταλμένου στους Δελφούς, Στέλιου Κάνδια

Παρά το υψηλό μη μισθολογικό κόστος, που παραμένει βραχνάς για τις επιχειρήσεις, στο επόμενο διάστημα έρχονται νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους τόνισε την Πέμπτη ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Οι επιχειρήσεις προγραμματίζουμε σε μακροχρόνια βάση. Είμαστε σε στάση αναμονής, δεν μπορούμε να δούμε ούτε 2 μήνες μπροστά» ανέφερε για τη διεθνή κρίση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζουμε τις επενδύσεις, απλώς αναστέλλουμε στην παρούσα φάση κάποιες αποφάσεις, διευκρίνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Οι διεθνείς κίνδυνοι δεν είναι μόνο το Ιράν, έχουμε πολλά θέματα μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας σημείωσε, αλλά υπογράμμισε ότι η διεθνής πραγματικότητα αλλάζει τα δεδομένα, πχ με άνοδο 1000% στις αμυντικές δαπάνες της ΕΕ, και αλλαγή λογικής όσον αφορά την πράσινη ανάπτυξη.

«Η πράσινη ανάπτυξη είχε οδηγήσει την Ευρώπη σε αποβιομηχάνιση. Με τα εργοστάσια αλουμινίου που κλείσαμε στην Ευρώπη σώσαμε 6 εκατομμύρια τόνους διοξείδιο του άνθρακα και κατόπιν η Ευρώπη εισήγε αλουμινίο κατώτερης ποιότητας με κόστος 16 εκατομμύρια τόνους διοξείδιο του άνθρακα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα σημείωσε ότι μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η γραφειοκρατία, το ενεργειακό κόστος και η πολύ υψηλή μη μισθολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

«Πριν τον πόλεμο η Ευρώπη είχε την ακριβότερη ενέργεια μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Κίνας, και η Ελλάδα είχε την ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη» σημείωσε.

«Δεν έχουν ανέβει οι τιμές του φυσικού αερίου γιατί αγοράζουμε πάλι από τη Ρωσία, παρόλα αυτά οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί».

Σχολιάζοντας τα νέα μέτρα της κυβέρνησης ο πρόεδρος του ΣΕΒ αναγνώρισε ότι «οι μισθοί στην Ελλάδα είναι χαμηλοί, και αναγνωρίζουμε και το δικό μας μερίδιο ευθύνης, αλλά έχουμε παραγωγικότητα 58%, και τα δικά μας χέρια είναι δεμένα. Αν ανέβουν οι μισθοί την άλλη μέρα θα χάσουμε σε εξαγωγές και ανταγωνιστικότητα».

Για τη μη μισθολογική επιβάρυνση ο κ. Θεοδωρόπουλος είπε ότι παραμένει πρόβλημα με υψηλή πολλαπλασιαστική συνέπεια για την οικονομία.

«Είδαμε οδηγία από την Ευρώπη να καλύπτεται το 80% των θέσεων εργασίας από συλλογικές συμβάσεις. Υπογράφηκαν οι πρώτες συμβάσεις, και υπάρχει λίστα από συμβάσεις στις οποίες έχουμε συμφωνήσει. Θα δούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα πολλές συμβάσεις για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, μόλις λυθούν κάποια τεχνικά προβλήματα από τον νόμο» ανακοίνωσε.

Ζήτησε φορολογικά κίνητρα για την αύξηση των επενδύσεων, ενώ για τον αγροτικό τομέα δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια ήταν στραμμένος στις επιδοτήσεις, όχι στην παραγωγή και δεν δόθηκε μια κεντρική παραγωγική κατεύθυνση στους αγρότες.

Υπογράμμισε ότι η παραγωγικότητα θα βοηθηθεί από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ταχύτητα υιοθέτησης της ΤΝ θα είναι σημαντική για την αύξηση της παραγωγικότητας. «Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν βοηθάει, ιδιαίτερα μετά την κατάργηση των ΤΕΙ, αλλά η Ελλάδα είναι ικανή να παράγει» εξήγησε.

Πηγή: skai.gr

