Αύξηση των πωλήσεων για την Heineken το α' τρίμηνο του 2026

Η Heineken επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι τα ετήσια λειτουργικά κέρδη του Ομίλου θα αυξηθούν κατά 2% έως 6%, αφού τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,8% το πρώτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 6,70 δισ. ευρώ, χάρη στην απόδοση των προϊόντων premium και των παγκόσμιων εμπορικών σημάτων.
Η ολλανδική ζυθοποιία, ανέφερε συνολικό όγκο πωλήσεων 66,4 εκατομμυρίων εκατόλιτρων, αυξημένο κατά 1,2%. Τα καθαρά έσοδα ανά εκατόλιτρο αυξήθηκαν κατά 3%.
Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 7,89 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,4%, σύμφωνα με το investing.com.
Ο όγκος πωλήσεων των προϊόντων premium αυξήθηκε κατά 5,8%. Ο όγκος πωλήσεων των παγκόσμιων εμπορικών σημάτων αυξήθηκε κατά 5,7%, με τις Amstel και Desperados να σημειώνουν αύξηση υψηλού μονοψήφιου ποσοστού. Ο όγκος πωλήσεων των mainstream προϊόντων μειώθηκε ελαφρώς, αν και οι τοπικές ισχυρές μάρκες Harar και Cruzcampo παρέμειναν σε τροχιά ανάπτυξης.
Ο όγκος πωλήσεων των προϊόντων χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ και των μη αλκοολούχων προϊόντων αυξήθηκε κατά διψήφιο ποσοστό, με πρωτοπόρες τις Heineken 0.0 και Maltina στη Νιγηρία.
