Ρεκόρ στο e-commerce: Επτά στους δέκα Έλληνες αγοράζουν online

Εξαιρετικά ώριμο είναι πλέον το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα, με επτά στους δέκα Έλληνες να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία online αγορά το τελευταίο εξάμηνο, ποσοστό που επιβεβαιώνει ότι η online κατανάλωση δεν αποτελεί πια περιστασιακή επιλογή, αλλά καθημερινή συνήθεια. Σε σχέση με το 2019, ο συνολικός αριθμός των διαδικτυακών αγοραστών έχει αυξηθεί κατά 32%, ενώ η άνοδος καταγράφεται χωρίς εξαιρέσεις σε όλες τις ηλικίες.

Μάλιστα, από τα στοιχεία των Focus Bari και YouGov προκύπτει το ενδιαφέρον εύρημα της συμμετοχής όλο και μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων στις ηλεκτρονικές αγορές: η ομάδα των 65-74 ετών εμφανίζει άνοδο 79%, ενώ σε αυτήν των 55-64 ετών η αύξηση αγγίζει το 64%, υπογραμμίζοντας ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει διαπεράσει πλέον και τα πιο παραδοσιακά τμήματα του πληθυσμού.

Η ευρύτερη εικόνα της ψηφιακής συμμετοχής της χώρας, όπως την αποτυπώνει η έρευνα, δείχνει ότι οι Έλληνες συνδέονται, επικοινωνούν και λειτουργούν διαδικτυακά με πρωτόγνωρη ένταση. Η χρήση του Διαδικτύου μέσα στον τελευταίο μήνα φτάνει πλέον το 97%, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2019. Η άνοδος είναι εμφανής σε όλη τη χώρα, με την Αθήνα να κινείται στο +5%, τη Θεσσαλονίκη στο +8% και την Περιφέρεια να καταγράφει τη μεγαλύτερη διεύρυνση, φτάνοντας το +14%.

Η διάδοση του διαδικτύου δεν περιορίζεται πια στα μεγάλα αστικά κέντρα - αντιθέτως, φαίνεται ότι το ψηφιακό χάσμα μειώνεται σημαντικά, καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας συμμετέχουν ενεργά στην online καθημερινότητα.

Ο ρόλος του 5G

Σημαντικό κομμάτι της ψηφιακής εμπειρίας αποτελεί πλέον και το 5G, το οποίο οι Έλληνες φαίνεται ότι έχουν ενσωματώσει με ταχύτητα. Το 65% δηλώνει ότι η τεχνολογία πέμπτης γενιάς βελτιώνει ουσιαστικά την ψηφιακή καθημερινότητα, αναγνωρίζοντας μεγαλύτερη ταχύτητα, αξιοπιστία και νέες δυνατότητες χρήσης.

Η αποδοχή του 5G είναι εξίσου ισχυρή σε όλη την επικράτεια, με την Αττική και τη Θεσσαλονίκη στο 68% και την Περιφέρεια στο 63%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφοροποίηση μεταξύ των φύλων: το 69% των ανδρών δηλώνει μεγαλύτερη σιγουριά για την αξία του 5G, έναντι 61% των γυναικών.

Ένταση στη χρήση των social media

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την έρευνα, η κοινωνική δικτύωση παραμένει απόλυτος κυρίαρχος της ψηφιακής δραστηριότητας. Οι γυναίκες αποτελούν την πιο ενεργή ομάδα χρηστών, με ποσοστά που ξεπερνούν εκείνα των ανδρών τόσο στη γενική, όσο και στην καθημερινή χρήση.

Όσον αφορά τις ηλικίες, η ομάδα των 13-17 ετών αγγίζει ποσοστά χρήσης της τάξης του 94%, οι 18-24 ετών σχεδόν καθολική συμμετοχή με 99%, ενώ και οι 25-34 ετών κινούνται στο 95%. Το τοπίο, που διαμορφώνεται, δείχνει ότι τα social media παραμένουν ο πιο δυναμικός χώρος έκφρασης, επικοινωνίας και επιρροής, με τις νεότερες γενιές να λειτουργούν ως «κινητήριος δύναμη» της ψηφιακής κοινωνικότητας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.