Πληρωμές €2,7 εκατ. για δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου και απαλλοτριώσεις από το Πράσινο Ταμείο 

Αφορούν τη χρηματοδότηση απαλλοτριώσεων κοινόχρηστων χώρων σε δύο δήμους και πληρωμές για έργα περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε 12 δήμους

Πράσινο Ταμείο

Στην έγκριση σειράς δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου και απαλλοτρίωσης κοινόχρηστων χώρων προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, κατά τη συνεδρίασή του στις 22 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε ομόφωνα τις παρακάτω εγκρίσεις:

  1. Έγκριση της χρηματοδότησης απαλλοτρίωσης κοινόχρηστων χώρων στους Δήμους Μεταμόρφωσης Αττικής και Σερρών συνολικού προϋπολογισμού 1,4 εκατ. ευρώ. 
  2. Έγκριση της πληρωμής δώδεκα (12) δήμων για την υλοποίηση έργων που εντάσσονται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ.

Οι δύο δήμοι που εντάχθηκαν για την απαλλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

πιν

Οι δώδεκα δικαιούχοι δήμοι του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και τα ποσά πληρωμής ανά δήμο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πιν

