"Πράσινο φως" για φωτοβολταϊκά σε πολυκατοικίες με νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

"Ξεκλειδώνει" η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών με νέα ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε στη Βουλή, με την οποία συμφωνούν τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και η αγορά.

Πρόκειται για το άρθρο 58 του νομοσχεδίου για την προώθηση της παραγωγής βιομεθανίου και την οργάνωση της αγοράς παραγωγής υδρογόνου που προβλέπει μεταξύ άλλων ότι: "Για την εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης αυτοκαταναλωτών, που ενεργούν από κοινού σε κοινόχρηστους χώρους κτιρίων, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες από μια οριζόντιες ιδιοκτησίες και σε επιφάνεια μέχρι ποσοστού 40% του συνόλου της επιφάνειας του κοινόχρηστου δώματος, οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του 51% που αντιστοιχεί στα ποσοστά συνιδιοκτησίας".

Με το σημερινό πλαίσιο η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στους κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή πρακτικά στις ταράτσες των πολυκατοικιών, προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου (100 %) των συνιδιοκτητών, ποσοστό που είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Ιδίως όταν ωφελούμενος είναι μόνο ο ενδιαφερόμενος να εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό ή ακόμη όταν δεσμεύεται χώρος στον οποίο θα μπορούσε να εγκατασταθεί ηλιακός θερμοσίφωνας. Πρόσθετο εμπόδιο αποτελούν οι απαρχαιωμένοι Κανονισμοί πολυκατοικιών, η πλειονότητα των οποίων συντάχθηκε όταν δεν υπήρχε καν η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών.

Η νέα ρύθμιση διευκολύνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού περιορίζοντας την απαιτούμενη πλειοψηφία στο 51 %, με την προϋπόθεση ότι η επένδυση αφορά σύστημα συλλογικής αυτοκατανάλωσης (δηλαδή συμβάλλονται τουλάχιστον δύο ένοικοι του κτιρίου) και ότι η εγκατάσταση δεν θα καλύψει περισσότερο από το 40 % της κοινόχρηστης επιφάνειας. Ένα από τα "κλειδιά" της ρύθμισης είναι επίσης ότι τα φωτοβολταϊκά θα εγκαθίστανται από περισσότερους από έναν καταναλωτές.

Ως "καλοδεχούμενη" χαρακτηρίζει τη ρύθμιση ο κ Στέλιος Ψωμάς, ειδικός σε θέματα "πράσινων" επενδύσεων, σημειώνοντας ότι αν δεν λειτουργήσει και αυτή η διάταξη, δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη το μέτρο της συλλογικής αυτοκατανάλωσης το οποίο προωθείται και από την ΕΕ ως εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών. Τη σύμφωνη γνώμη της με τη ρύθμιση εξέφρασε και η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

