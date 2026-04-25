Στις ελληνογαλλικές σχέσεις, αλλά και στην οικονομία της Ευρώπης και της Ελλάδας αναφέρεται σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ακολουθεί αναλυτικά η δήλωση του κ. Πιερρακάκη:

«Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας.

Σε μια εκδήλωση που δεν αναδεικνύει μόνο τη δυναμική της ελληνογαλλικής οικονομικής συνεργασίας, αλλά κάτι πολύ ουσιαστικότερο: το ιδιαίτερο βάθος μιας σχέσης που δεν περιορίζεται στη συγκυρία, αλλά διατρέχει τον χρόνο και διαμορφώνει το μέλλον.

Θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον ΣΕΒ και το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για τη σημερινή πρωτοβουλία. Γιατί αυτή η συνάντηση δεν αφορά απλώς την οικονομία.

Αφορά έναν δεσμό που γεννήθηκε από τις ιδέες, δοκιμάστηκε στις μεγάλες στιγμές της Ιστορίας και σήμερα μεταφράζεται σε στρατηγική με βάθος και προοπτική.

Οι ελληνογαλλικές σχέσεις, είναι σχέσεις αιώνων.

· Σχέσεις, που γεννήθηκαν από τον Διαφωτισμό, από τον διάλογο της φιλοσοφίας και της πολιτικής σκέψης.

· Σχέσεις, που σφυρηλατήθηκαν σε κρίσιμες στιγμές, στον αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία, στους μεγάλους πολέμους, στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

· Δεσμοί, που σήμερα αποκτούν τη μορφή μιας ώριμης στρατηγικής συμμαχίας με ευρωπαϊκή ακτινοβολία.

Η Γαλλία υπήρξε για την Ελλάδα πάντα πολύτιμος σύμμαχος.

Και παραμένει πολύτιμος συνοδοιπόρος.

Κυρίες και κύριοι,

Σήμερα, η οικονομία είναι η πιο ισχυρή γέφυρα αυτής της σχέσης.

· Είναι το πεδίο όπου η πολιτική εμπιστοσύνη μετατρέπεται σε επένδυση.

· Όπου η στρατηγική σύγκλιση αποκτά απτό αποτύπωμα.

· Όπου το κοινό ευρωπαϊκό μας όραμα γίνεται παραγωγή, απασχόληση, ανάπτυξη και προοπτική για τους πολίτες μας.

Αν κοιτάξουμε τις μεγάλες στιγμές της συνεργασίας μας, θα διακρίνουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό. Τη σύμπραξη ανθρώπινου κεφαλαίου, τεχνογνωσίας και εμπιστοσύνης, με ορίζοντα δεκαετιών.

Από το Ρίο-Αντίρριο και την Ολυμπία Οδό, μέχρι το Μετρό, τις επενδύσεις στην ενέργεια και το πρόγραμμα των φρεγατών Belharra, η ελληνογαλλική συνεργασία απέδειξε ότι μπορεί να παράγει έργα με βάθος, διάρκεια και στρατηγική αξία.

Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία.

Γιατί πίσω από κάθε τέτοιο έργο, δεν υπάρχει μόνο ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

Υπάρχει μια κοινή πεποίθηση:

ότι Ελλάδα και Γαλλία μπορούν μαζί να δημιουργούν αξία που ξεπερνά τα σύνορα των δύο χωρών.

Σήμερα, όμως, δεν βρισκόμαστε στη συνέχεια αυτής της πορείας.

Είμαστε σε ένα σημείο μετάβασης, όπου η συνεργασία μας καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα μεγαλύτερα:

· Πώς θα χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη στην Ευρώπη;

· Πώς θα δημιουργήσουμε επιχειρήσεις με πραγματικά μεγάλη κλίμακα;

· Πώς θα διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ανταγωνιστική σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

Και εδώ, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την ελληνική εμπειρία.

Στην Ελλάδα γνωρίζουμε, ίσως καλύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τι σημαίνει να χάνεις τη δημοσιονομική σου αξιοπιστία.

Και γνωρίζουμε επίσης, ποιο είναι το βαρύ τίμημα για να την ανακτήσεις.

· Από ένα δημόσιο χρέος που άγγιξε το 210% του ΑΕΠ, βαδίζουμε σήμερα στο 137,6% για το 2026. Για 6 συνεχόμενα χρόνια καταγράφουμε τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση χρέους στην Ευρώπη.

· Με πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ για το 2025, που μας επέτρεψε να στηρίξουμε την κοινωνία. Επιστρέψαμε στους πολίτες 800 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έναν μόλις μήνα σαν «ασπίδα» απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

· Με την ανεργία από το 27,5% στο τέλος του 2013 να έχει υποχωρήσει σήμερα κοντά στο 8%, με προοπτική να προσεγγίσει ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Αυτά όλα, για εμάς, δεν είναι θεωρία. Είναι εμπειρία.

Είναι το αποτέλεσμα δύσκολων επιλογών, επίμονων μεταρρυθμίσεων και μιας κοινωνίας που άντεξε και τα κατάφερε.

Στα χρόνια της μετάβασης, μάθαμε κάτι πολύ κρίσιμο. Ότι η αξιοπιστία δεν είναι ο στόχος.

Είναι η προϋπόθεση.

Ο στόχος είναι η ικανότητα να κάνεις αυτό που απαιτεί η στιγμή.

Και σήμερα, αυτή η ικανότητα υπάρχει.

Η δημοσιονομική ισορροπία δημιουργεί τον αναγκαίο χώρο.

Η πολιτική είναι αυτή που του δίνει περιεχόμενο.

· Με παρεμβάσεις που στηρίζουν την κοινωνία.

· Με πολιτικές που ενισχύουν το εισόδημα.

· Με μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν την ανάπτυξη.

Κυρίες και κύριοι,

Αυτό το δίδαγμα είναι ελληνικό. Πρέπει να γίνει και Ευρωπαϊκό.

Γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα μπροστά σε αποφάσεις που θα καθορίσουν τις επόμενες δεκαετίες.

· Χρειάζεται να επενδύσει στην άμυνα, σε μια κλίμακα που δεν έχουμε δει εδώ και πολλές γενιές.

· Στην ενεργειακή μετάβαση.

· Στην τεχνολογία.

Και όμως, εξακολουθούμε να μην τολμάμε. Να λειτουργούμε με όρους κατακερματισμού.

Εικοσιεπτά προϋπολογισμοί.

Εικοσιεπτά συστήματα.

Εικοσιεπτά στρατηγικές.

Αυτό δεν είναι κυριαρχία. Είναι αδυναμία.

· Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη.

· Περισσότερη κοινή δράση.

· Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη κλίμακα.

Κυρίες και κύριοι,

Η συνεργασία των χωρών μας είναι η απόδειξη ότι αυτό μπορεί να γίνει.

Η γαλλο-ελληνική στρατηγική συμφωνία του 2021 είναι το αντίδοτο σε αυτή τη λογική κατακερματισμού.

Οι φρεγάτες Belharra δεν είναι μόνο υπερσύγχρονα πλοία και μια ποιοτική τομή για το Πολεμικό Ναυτικό και συνολικά για την ελληνική στρατηγική ισχύ.



Είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό βιομηχανικό εγχείρημα.

· Με περισσότερες από 70 ελληνικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού του Naval Group.

· Με ουσιαστική μεταφορά τεχνογνωσίας.

· Και με σαφή απόδοση για την ελληνική οικονομία.

Για την τέταρτη φρεγάτα, «Θεμιστοκλής», τα βιομηχανικά ανταποδοτικά οφέλη φτάνουν το 25%, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας άμεσα τις ελληνικές αμυντικές επιχειρήσεις.

Και το υπόδειγμα αυτό δεν μένει στην άμυνα. Επεκτείνεται.

· Στην ενέργεια, με εταιρείες όπως η EDF, η Akuo, η Nexans και η Total Energies.

· Στην κινητικότητα και τις υποδομές, με την Alstom και τη VINCI.

· Στη χρηματοδότηση της καινοτομίας, με την Euronext.

Με την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και τη Γαλλία να συνεισφέρει τεχνογνωσία, κεφάλαια και βιομηχανική εμπειρία, σχεδιάζουμε μαζί κάτι πολύ μεγαλύτερο: τον IMEC, έναν οικονομικό διάδρομο ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

Κυρίες και Κύριοι,

Ανέφερα την Euronext, όπου λίγο νωρίτερα εγκαινιάσαμε με τον Rolald Lescure το Τεχνολογικό Κέντρο που θα εδρεύει στην Αθήνα.

Φτάνουμε σε ένα κρίσιμο σημείο:

Την ενσωμάτωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στο οικοσύστημα της Euronext.

Είναι μια στρατηγική επιλογή που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού.

· Δίνει στις ελληνικές εταιρίες πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια.

· Δημιουργεί μεγαλύτερη αγορά.

· Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν κλίμακα.

Και ανταποκρίνεται πλήρως στο νέο μοντέλο που θέλουμε:

· Με επιχειρήσεις μεγαλύτερες.

· Πιο ανθεκτικές.

· Πιο εξωστρεφείς.

· Με συγχωνεύσεις, συνεργασίες, πραγματική ανταγωνιστικότητα.

Κι αυτό, δεν αφορά μόνο τις επενδύσεις που έρχονται στην Ελλάδα.

Αφορά και τη δυνατότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να επεκταθούν ελληνικές στο εξωτερικό

· Να αποκτήσουν παρουσία.

· Να γίνουν ευρωπαϊκοί παίκτες και, γιατί όχι, πρωταθλητές.

Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων πρέπει να αποτελέσει το επόμενο βήμα. Να ενώσει κεφάλαια, αγορές και ευκαιρίες σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Να κατευθύνει την ευρωπαϊκή αποταμίευση σε παραγωγικές επενδύσεις, να άρει τα εμπόδια που κρατούν τις αγορές κατακερματισμένες και να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε οι επιχειρήσεις να χρηματοδοτούνται πιο εύκολα, πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερο μέγεθος. Είναι το εργαλείο που μετατρέπει τη ρευστότητα σε ανάπτυξη και την αγορά σε πραγματικό μοχλό ισχύος για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα και αποφασιστικά. Ο χρόνος δεν είναι ουδέτερος. Λειτουργεί ήδη αντίστροφα.

Κάθε νέα καθυστέρηση διευρύνει το χάσμα, κάθε αναβολή κοστίζει ευκαιρίες.

Κυρίες και κύριοι,

Η Ελλάδα σήμερα μετασχηματίζεται συθέμελα. Και αυτός ο μετασχηματισμός δεν είναι μόνο οικονομικός.

· Είναι θεσμικός.

· Είναι πολιτικός.

· Είναι πολιτισμικός.

Και εδώ αξίζει να θυμηθούμε τον Κορνήλιο Καστοριάδη. Έναν στοχαστή που επηρέασε βαθιά την Ελλάδα και τη Γαλλία.

Ο Καστοριάδης μας δίδαξε ότι οι κοινωνίες προοδεύουν όταν έχουν τη δύναμη να επαναπροσδιορίζουν τον εαυτό τους.

Όταν δεν εγκλωβίζονται σε αυτό που ήταν, αλλά τολμούν να γίνουν αυτό που μπορούν .

Αυτό είναι το στοίχημα της Ελλάδας σήμερα. Αλλά είναι και το στοίχημα της Ευρώπης.

Αυτό δεν απαιτεί παντού υπεροχή.

Απαιτεί επιλεκτική ισχύ.

· Ικανότητα να συγκεντρώνει πόρους.

· Να ευθυγραμμίζει συμφέροντα.

· Να επιμένει σε κρίσιμες προτεραιότητες.

Το στοίχημα για την Ευρώπη είναι αν θα έχει τη δύναμη να διαμορφώνει τις εξελίξεις.

Και αυτό απαιτεί κάτι πολύ συγκεκριμένο:

· Συνεργασία.

· Κλίμακα.

· Στρατηγική.

Κλείνοντας, θέλω να πω κάτι απλό, αλλά ουσιαστικό:

Η Ελλάδα είναι εδώ για να πρωταγωνιστήσει.

· Είναι μια χώρα που αλλάζει.

· Που εξελίσσεται.

· Που εμπνέει εμπιστοσύνη.

Και καλεί όλους όσοι θέλουν να επενδύσουν, να δημιουργήσουν και να αναπτυχθούν να το κάνουν μαζί μας.

Η επόμενη σελίδα στη σχέση μας θα γραφτεί με επενδύσεις, με συνεργασίες, με κοινά έργα.

Αλλά όχι μόνο.

· Θα γραφτεί με τη δημιουργία μιας οικονομίας που παράγει αξία και αντέχει στον χρόνο.

· Με μια Ευρώπη που αποκτά φωνή και βάρος σε έναν κόσμο που αλλάζει.

· Με κοινωνίες που δεν φοβούνται το μέλλον, το κοιτάζουν κατάματα.

Θα γραφτεί με τη δύναμη να παίρνουμε αποφάσεις μαζί.

Για την Ελλάδα του σήμερα.

Και την Ευρώπη του αύριο.

Σας ευχαριστώ».



Πηγή: skai.gr

