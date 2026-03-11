Σε έντονη αντιπαράθεση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου εξελίχθηκε η τοποθέτηση της προέδρου της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία επιχείρησε να συνδέσει γεωπολιτικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με εσωτερικά ζητήματα. Σύμφωνα με την ίδια, ο πόλεμος στο Ιράν και η αποστολή ελληνικών δυνάμεων για την προστασία της Κύπρου επιχειρούν να επισκιάσουν υποθέσεις όπως το σκάνδαλο Επστάιν αλλά και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε επίσης στην κόρη του πρωθυπουργού, Σοφία Μητσοτάκη, με αφορμή ειδήσεις που είχαν κυκλοφορήσει πρόσφατα και υποστήριζαν ότι οργανώθηκε ειδική πτήση για τον απεγκλωβισμό της από εμπόλεμη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι τοποθετήσεις της προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κ. Παπασταύρου, ο οποίος της απάντησε: «Είστε κατώτερη των περιστάσεων».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πήρε τον λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης που πραγματοποιείται στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για τη σύμβαση της Ελλάδας με τη Chevron. Στην αρχική της παρέμβαση ανέφερε:

«Βγήκε χθες ανερυθρίαστα ο πρωθυπουργός και μίλαγε για πυρηνική ενέργεια και εσείς δεν είπατε κουβέντα. Η Ελλάδα είναι παραδοσιακά χώρα που έχει ταχθεί κατά της πυρηνικής ενέργειας. Φορούσαμε κονκάρδες και διαδηλώναμε για το Τσερνόμπιλ. Δεν επιτρέπεται κανένας κύριος Μητσοτάκης να μας σύρει στη ζώνη του κινδύνου και της έλλειψης ασφάλειας διαρρηγνύοντας πολιτικές δεκαετιών. Σας το λέω θα μας βρείτε απέναντι».

Στη συνέχεια ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

Παπασταύρου: Δεν είπε για Τσερνομπίλ είπε για…

Κωνσταντοπούλου: Είστε λίγο πιο μεγάλος. Πότε είστε γεννημένος ;

Παπασταύρου: Πότε λέτε ότι είμαι;

Κωνσταντοπούλου: Αρχές του ’70;

Παπασταύρου: Είμαι το 1967.

Κωνσταντοπούλου: Επειδή ο πρωθυπουργός προσπαθεί να αποδράσει από την επικαιρότητα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, το έγκλημα των Τεμπών, από όλα που τον βαρύνουν - όπως κάνει και ο Τραμπ που προσπαθεί να αποδράσει από το σκάνδαλο του Επστάιν - κάνει επιθετικούς πολέμους. Όταν εμφανίζεται μπροστά σε ένα ελικόπτερο δίπλα στον Χριστοδουλίδη - και αυτός ελέγχεται - και στον Μακρόν που είναι επίσης υπό αμφισβήτηση εμπιστοσύνης. Όταν ο πρωθυπουργός παίζει με αυτά τα θέματα και ο Μακρόν ενδιαφέρεται να πουλήσει όπλα και ο Τραμπ υποχρέωσε τις χώρες του ΝΑΤΟ να αγοράσουν - μόνο η Ισπανία αντιστάθηκε - μέσα στο αλισβερίσι ακούμε και για πυρηνική ενέργεια. Εμείς είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο και αυτός που θέλει να πλασάρεται σαν υπεύθυνος, είναι ο πλέον ανεύθυνος, που θα πάρει πρώτος το ελικόπτερο να φύγει σε άλλη χώρα, όπως βρισκόταν σε άλλη χώρα η κόρη του και δεν θα το μαθαίναμε.

Παπασταύρου: Συγγνώμη, γιατί μπλέκουμε το παιδί του πρωθυπουργού; Εργάζεται στο εξωτερικό.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι παιδί, είναι μια ενήλικη συγγενής του πρωθυπουργού. Και άλλοι άνθρωποι εργάζονται και αγωνιούσαν για να επαναπατριστούν. Η διαφάνεια επιτάσσει ο ελληνικός λαός να γνωρίζει.

Παπασταύρου: Με τη σειρά της ήρθε. Υποτιμάτε τον ρόλο σας. Για ποιο πράγμα εγκαλείτε τη Σοφία Μητσοτάκη; Επειδή δεν μας ανακοίνωσε πότε θα γυρίσει με τη σειρά της; Έλληνας πολίτης είναι, πήρε τη σειρά της και ήρθε. Είστε κατώτερη των περιστάσεων.

Κωνσταντοπούλου: Είστε διορισμένος υπουργός. Η προϋπηρεσία σας είναι στη λίστα Λαγκάρντ στη μεγαλύτερη κατάθεση, η σχέση σας με τη σύζυγο του πρωθυπουργού είναι προ 15ετίας. Μετά αποκεφαλιστήκατε. Γιατί γελάτε;

Παπασταύρου: Για τη σωματική μου ακεραιότητα δεν είναι ωραίο να μιλάτε, το έχετε κάνει κι άλλες φορές. Όπως βλέπετε το κεφάλι μου είναι στη θέση του. Δεν αποκεφαλίστηκα από κανέναν, σταματήστε.

Κωνσταντοπούλου: Η λέξη «αποκεφαλίστηκε» σημαίνει ότι «καρατομείται» ένας πολιτικός

