Ένα βήμα για την πραγματοποίηση του μεγάλου πρότζεκτ GSI (Great Sea Interconnector) έκαναν Αθήνα και Λευκωσία. Ο αγωγός προβλέπει τη διασύνδεση μεταξύ των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ μέσω της μακρύτερης υποθαλάσσιας ηλεκτρικής τροφοδοσίας στον κόσμο.

Σε συνέχεια των πρόσφατων δηλώσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κύπριου Προέδρου, Νίκου Χριστοδουλίδη για την επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του GSI, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου με τον Κύπριο ομόλογό του, Μιχαήλ Δαμιανό απέστειλαν σήμερα Δευτέρα κοινή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με την οποία ζητούν από την ΕΤΕπ χρηματοδότηση του έργου GSI, κατόπιν μελέτης δέουσας επιμέλειας (due diligence).



Στην επιστολή τους, οι δύο Υπουργοί διαβεβαιώνουν ότι και τα δύο Κράτη Μέλη έχουν συμπεριλάβει το GSI στα Εθνικά τους Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα, υπογραμμίζοντας ότι τον Σεπτέμβριο του 2024 Αθήνα και Λευκωσία υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης σχετικά με την περαιτέρω πορεία του έργου.



Επιπλέον, αμφότεροι οι Υπουργοί υπογραμμίζουν ότι η εμπλοκή της ΕΤΕπ στην παρούσα φάση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς θα μπορούσε επίσης να παράσχει ιδιαίτερα χρήσιμες εκτιμήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της διασύνδεσης στη δυναμική της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στην εν γένει λειτουργία του συστήματος.



Στην κοινή επιστολή τονίζεται επίσης ότι, καθοριστικής σημασίας είναι να διασφαλιστεί η συνέπεια με τα πλέον πρόσφατα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα, το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου του ENTSO-E, καθώς και τους στόχους της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Υπενθυμίζεται ότι ο ENTSO-E απέρριψε το αίτημα της τουρκικής πλευράς σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση με τα Κατεχόμενα, επισημαίνοντας ότι το μοναδικό εγκεκριμένο έργο διασύνδεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα είναι ο Great Sea Interconnector. Ο ευρωπαϊκός φορέας μάλιστα, ανέφερε ότι κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συγκατάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

