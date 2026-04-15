Στο 3,70% η απόδοση του 10ετους ομολόγου

Επενδυτικό ενδιαφέρον και αύξηση της απόδοσης καταγράφηκε στη σημερινή δημοπρασία (επανάνοιγμα) του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 500 εκατ. ευρώ (507 εκατ. ευρώ για την ακρίβεια) έναντι 250 εκατ. ευρώ που προσδοκούσε να συγκεντρώσει το υπουργείο Οικονομικών.

Η απόδοση του ομολόγου αυξήθηκε στο 3,70% από το 3,34% που είχε διαμορφωθεί στην ίδια δημοπρασία του Φεβρουαρίου.

Τελικά το Δημόσιο θα αντλήσει 250 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

