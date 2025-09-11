ΗΠΑ: Τσίμπησε ο πληθωρισμός λίγο πριν μειώσει για πρώτη φορά τα επιτόκια ο Πάουελ

Αυξήθηκε πάνω από το αναμενόμενο ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, καθώς και οι αιτήσεις για τα επιδόματα ανεργίας ενισχύθηκαν επίσης, με τα βλέμματα να στρέφονται πλέον στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) την επόμενη εβδομάδα, όπου μετά από καιρό αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια, όπως ζητάει επίμονα εδώ και μήνες και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε εποχικά προσαρμοσμένη αύξηση 0,4% σε μηνιαία βάση, σε διπλάσιο επίπεδο από τον προηγούμενο μήνα, τοποθετώντας τον ετήσιο πληθωρισμό στο 2,9%, αυξημένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες από τον προηγούμενο μήνα και στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αντίστοιχα επίπεδα σε 0,3% και 2,9%.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, αυξήθηκε κατά 0,3% τον Αύγουστο, ενώ σε ετήσια βάση σημείωσε άνοδο 3,1%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Οι αξιωματούχοι της Fed θεωρούν τον δομικό δείκτη ως καλύτερο μέτρο των μακροπρόθεσμων τάσεων και ο στόχος της κεντρικής τράπεζας για τον πληθωρισμό είναι το 2%.

Τα στοιχήματα της αγοράς δείχνουν 100% βεβαιότητα ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκιά της την επόμενη εβδομάδα, τα οποία κυμαίνονται επί του παρόντος μεταξύ του 4,25% και 4,5%. Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα η Fed να αποφασίσει να παρεκκλίνει από τη συνήθη πρακτική της να μειώνει το επιτόκιο κατά ένα τέταρτο του ποσοστού και να το μειώσει κατά μισή μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία της αγοράς εργασίας φέτος και τα χαμηλά επίπεδα πληθωρισμού.

Οι traders επίσης θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει μια ακόμη μείωση τον Οκτώβριο και θεωρούν πολύ πιθανό να υπάρξει μια τρίτη μείωση τον Δεκέμβριο.

Οι αξιωματούχοι της Fed παρακολουθούν στενά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, αναζητώντας ενδείξεις για τον αντίκτυπο των δασμών που έχει επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Υπήρξε κάποια ορατή επίδραση από τους δασμούς, αν και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό είναι σχετικά σταθερά. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά 0,1% τον Αύγουστο.

Οι τιμές των οχημάτων που επηρεάζονται από τους δασμούς σημείωσαν μηνιαία αύξηση, με τις τιμές καινούργιων οχημάτων να αυξάνονται κατά 0,3%. Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά, τα οποία γενικά δεν επηρεάζονται από τους δασμούς, αυξήθηκαν κατά 1%.

Στον τομέα της απασχόλησης, το Υπουργείο Εργασίας ανέφερε μια απροσδόκητη αύξηση στις εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας σε 263.000, προσαρμοσμένες εποχικά, για την εβδομάδα που έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου, υψηλότερα από την εκτίμηση για 235.000 και αυξημένες κατά 27.000 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Το επίπεδο των αιτήσεων ήταν το υψηλότερο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Αν οι αξιωματούχοι της Fed είχαν οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη μείωση επιτοκίων, η έκθεση για τις αιτήσεις ανεργίας μπορεί να διευκολύνει το ζήτημα.

Οι αρχικές αιτήσεις έφτασαν στο υψηλότερο σημείο τους από τις 23 Οκτωβρίου 2021, κάτι που υποδηλώνει ότι οι εργοδότες ενδέχεται να προχωρούν σε περικοπές του εργατικού δυναμικού τους. Αν και οι προσλήψεις έχουν επιβραδυνθεί κατά τη διάρκεια του έτους, οι απολύσεις έχουν επίσης περιοριστεί, υποδηλώνοντας περισσότερο μια κατάσταση σταθερή παρά μια ουσιαστική αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, την οποία ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει «σταθερή».

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, οι οποίες έχουν καθυστέρηση μιας εβδομάδας, παρέμειναν αμετάβλητες στα 1,94 εκατ., αλλά βρίσκονται κοντά στο υψηλότερο επίπεδό τους από τα τέλη του 2021.

