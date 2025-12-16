Λογαριασμός
Η Ουγγαρία υπέγραψε ενεργειακή συμφωνία με τις ΗΠΑ - «2 δισ. κυβικά μέτρα αμερικανικού LNG τα επόμενα 5 έτη»

Η Ουγγαρία υπέγραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ την Τρίτη για την παράδοση 400 εκατ. κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως

UPDATE: 17:37
Συμφωνία Ουγγαρίας - ΗΠΑ

Η Ουγγαρία υπέγραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ την Τρίτη για την παράδοση 400 εκατ. κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πίτερ Σίγιαρτο.

«Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα πέντε χρόνια, δύο δισ. κυβικά μέτρα αμερικανικού LNG θα φτάσουν στην Ουγγαρία», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X. «Μας ενδιαφέρει να αγοράζουμε ενέργεια από όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές και μέσω όσο το δυνατόν περισσότερων διαδρομών, εξασφαλίζοντας τις χαμηλότερες τιμές», σημείωσε ακόμη ο Σίγιαρτο.

Η ουγγρική MVM υπέγραψε πενταετή συμφωνία με την αμερικανική Chevron για την προμήθεια δύο δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ανακοίνωσε και η MVM.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ουγγαρία ΗΠΑ LNG Φυσικό Αέριο
